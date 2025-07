Editorial: Otra más de la Empresa Portuaria de Valparaíso: La mantención del Parque Barón

Un hermoso parque costero se construye en Valparaíso. Después de fallidas licitaciones, pomposos anuncios, ya se encuentra un 30% de avance en las obras de este lugar de casi 800 metros que contará con áreas verdes, plazas cívicas, senderos accesibles, mobiliario urbano y juegos infantiles. También se diseñaron espacios para skatepark, instalaciones deportivas y equipamiento náutico.

Esta es una ambiciosa obra que transformará 11,5 hectáreas de borde costero entre las avenidas Argentina y Francia, convirtiéndolas en un nuevo espacio público que integra naturaleza, cultura, deporte y patrimonio en un alicaído Valparaíso que claramente recibe con los brazos abiertos esta millonaria inversión que se espera esté finalizada el año 2026.

Pero ¿quién y cómo se va a mantener este parque cuando esté terminado? Es aquí cuando se debe revisar el modelo de gestión del Parque Barón, el cual debería proveer las condiciones futuras en las que se sustentará económicamente el proyecto, buscando proponer un esquema de gobernanza que revitalice el territorio, permita el acceso desde y hacia el mar, con una estrategia que involucre, además del parque, a todos los programas de uso a incorporarse en el denominado Paño Barón.

Acá, y tal como lo reconoció el Gobernador Regional Rodrigo Mundaca, el gran responsable es la Empresa Portuaria de Valparaíso. La idea original es que justamente en ese paño donde también está la Bodega Simon Bolívar, esta ultima se transformará en un centro comunitario y mercado gastronómico. Asimismo, dicho lugar albergaría la sede del Acuerdo ONU sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina, más conocido por sus siglas de BBNJ, pero se dieron cuenta que nada se podrá hacer ahí porque ese lugar no tiene acceso vía troncal, lo que imposibilita realizar cualquier obra. Mundaca dijo que "el gran problema que tenemos es de accesibilidad por la vía troncal y porque no hay estacionamientos, y habría que hacer estacionamientos subterráneos".

Entonces ¿cómo financiamos ahora el Parque Barón y su principal fuente de financiamiento no se puede construir por no contar una vía troncal?

¿Se acuerda del Mall Barón que alguna vez se quería construir? Bueno justamente la razón para no llevar a cabo ese proyecto fue justamente ese acceso de vía troncal, es decir nuestras “brillantes” autoridades y ejecutivos de la Empresa Portuaria de Valparaíso ya sabían de aquello. ¿Cómo entonces no se dieron cuenta? Fácil, porque simplemente no hacen la pega.

La Empresa Portuaria de Valparaíso hace años que no ha sido capaz de concretar algún avance concreto en el Puerto de la ciudad. Mientras vemos como San Antonio avanza, y Perú nos pasó por encima, esta empresa estatal, la cuál entre sus máximos ejecutivos se encuentran los sueldos más altos de una empresa pública, incluyendo justamente al Gerente de Comunicaciones, no ha sido capaz más que llenarnos de estudios, proyectos, más estudios, más proyectos, anuncios, seminarios, más seminarios, más estudios, más proyectos, etc, pero nada concreto.

Y cuando tenía la oportunidad de justamente mostrar gestión, lo que hace ahora es entregarle un nuevo dolor de cabeza a la ciudad. ¿Quién pagará la mantención del Parque Barón? Hace rato que la EPV es un rincón donde lo único que importa son las relaciones públicas, la imagen, el mantener el cargo, el cuoteo político en su directorio, pero de avance en el Puerto o compromiso con la ciudad poco o nada. Acá otro ejemplo de aquello, el futuro incierto del todavía no inaugurado Parque Barón, todo por culpa de la estatal portuario con los mejores sueldos de la región.