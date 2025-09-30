Editorial: Monitoreando a los alcaldes: Desde el incombustible Mella, pasando por el transversal Ramírez y el liderazgo de Valenzuela

La quinta entrega de la encuesta Monitor Electoral nos mostró la aprobación y desaprobación de al menos 7 de los 38 alcaldes de la Región de Valparaíso, en donde se puede visualizar diferentes fenómenos que muchas veces poco se entienden cuando no se vive en aquellas comunas.

Partamos por quizás el más emblemático. Hablamos del alcalde de Quillota Luis Mella, un hombre que ha estado más de 28 años al mando de la ciudad. Solo se tomó una pausa de cuatro años obligado por la ley a no repostularse, pero que, a pesar del tiempo, mantiene su aprobación intacta con un cariño de la gente que cuesta entender a quienes no son de la comuna. La encuesta de Medios Digitales de Chile le entregó un 46,1% de aprobación a su gestión, y tal como lo describió Maximiliano Duarte, director de estudios de Fundación Piensa, Mella es “incombustible”, un liderazgo sin duda que es digno de análisis, y que hoy no podría catalogarse ni siquiera una figura de izquierda o derecha, sino más bien un alcalde cien por ciento quillotano, sin colores partidistas, de hecho, renunció hace años a la Democracia Cristiana.

Otro caso similar en donde parece premiar el accionar de su máxima autoridad, más allá de la ideología política, es en Concón. La adhesión de Freddy Ramírez no hace más que seguir validando el liderazgo que ha ido construyendo este conconino que llegó al poder hace más de 4 años, con tan solo un 20% de adhesión en los votos, pero que hoy, tras un periodo y una exitosa reelección, llega a un 55,5% de aprobación.

Concón además es catalogada hoy la comuna boutique de la Región de Valparaíso, muestra un ordenado desarrollo inmobiliario, mejoras considerables en seguridad y un alcalde que sabe que “obras son amores”, de eso Ramírez sabe, literal, le cambió la cara a la comuna en menos de 5 años.

Pero el gran ganador de esa medición fue el joven Luciano Valenzuela. El alcalde de Limache, cuya historia de vida es digna de conocerla, tiene a este psicólogo transformado en un edil cuyos habitantes en un 56,7% aprueba su gestión. No hay que desconocer que Valenzuela es el delfín y continuador de Daniel Morales. Sin embargo Luciano, cuentan en la comuna de los tomates, ha logrado impregnarle un estilo único a su gestión. Mucho más preocupado del resultado que las luces. Mucho más eficiente a la hora, por ejemplo, de enfrentar la mega fiesta de las Fiestas Patrias, que transforma a su comuna en lugar obligado para las familias de toda la región.

Estos tres alcaldes tienen un denominador en común. Si bien cada uno de ellos tiene sus preferencias políticas y hasta domicilio conocido, la máxima que hoy comunican es que están ocupados y preocupados por su comuna, que es el rol que cada ciudadano espera de su máxima autoridad.

Qué región tendríamos si nuestras autoridades tuvieran estos niveles de aprobación. Qué país tendríamos si, por ejemplo, nuestra clase política tuviera ese nivel de llegada con su gente. Los quillotanos, conconinos y limachinos tienen quizás algo que el resto del país muchas veces no logra, esa conexión autoridad y vecino que se consigue traspasar. El mérito es para los equipos también, un buen líder, debe tener un buen equipo. Bien por Concón, Limache y Quillota, no podemos no dejar de reconocer cuando las cosas se hacen bien.