Editorial: Megatoma de San Antonio: el legado del exministro Montes y la capacidad de diálogo desde la delegación presidencial

Este martes 30 de junio se vivió un nuevo paso en el proceso de regularización de la toma más grande de Chile: la denominada "Megatoma de San Antonio". Fuerza Guerrera y Agua Salada son algunos de los nombres de los campamentos que se instalaron en el Cerro Centinela. Parecía utópico lograr la salida de miles de familias que llegaron al lugar con la esperanza de tener una casa propia.

Durante la pandemia, este sector comenzó a llenarse de los sueños y anhelos de familias que buscaban una solución habitacional. No es un dato menor que solo en la Provincia de San Antonio se requieran 12 mil viviendas para personas que no cuentan con un hogar digno. El camino que han debido recorrer estas familias es agotador, y esto es solo el comienzo. Por eso es tan importante cumplir la palabra empeñada del Estado y, sobre todo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, independientemente de quién lo dirija

Por eso es tan importante reconocer el legado que dejó el exministro Carlos Montes. Quien fue duramente criticado por su labor en la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué, en San Antonio buscó una salida que en su momento también fue muy objetada: expropiar al menos 100 de las 215 hectáreas de la mega toma más grande del país.

Esta medida, impulsada por el Ejecutivo, permitirá justamente al Minvu desarrollar en ese lugar un proyecto habitacional definitivo y evitará mayores desalojos. Es importante entender que la mayoría de los desalojos se están ejecutando en los terrenos que no fueron expropiados. En las 100 hectáreas hoy en manos del Estado, se debe priorizar a las propias familias que le creyeron a la autoridad en su minuto y han hecho una retirada pacífica del lugar, a la espera de la palabra empeñada: la entrega de soluciones habitacionales definitivas.

Cuando decimos que ha sido una salida pacífica de las familias del lugar, es gracias a un trabajado diálogo que ha llevado a cabo Manuel Millones, delegado presidencial y representante de José Antonio Kast en la región. Él logró que no hubiera más desmanes hasta el momento, permitiendo que se erradicara la violencia y se diera paso a un proceso que le dará una salida digna a miles de familias.

Es muy cierto también que cerca de mil personas ocuparon el lugar como segunda vivienda —muchos llegados desde Santiago, como el mismo delegado contó a nuestro medio—. Pero también surgen dudas cuando uno escucha al actual ministro Poduje, quien pone en duda que la prioridad en ese conjunto habitacional que se espera construir en el lugar deba ser para quienes se tomaron dicho terreno.

No se trata de premiar a quienes ilegalmente ocuparon un terreno. Pero aquí la historia es larga y no nos podemos olvidar que acá hubo una especulación inmobiliaria que quebró las confianzas. También es un hecho cierto que existen miles de familias de San Antonio que han optado por el camino de la espera y que no se han tomado ningún sitio. Es ahí donde se debe trabajar en un Master Plan que, de aquí a un plazo definido y que se pueda cumplir, logre las 12 mil viviendas necesarias para una zona que es de prioridad para el desarrollo del país y la región.

La expropiación era el camino; hoy queda ratificado. El diálogo, sentarse a la mesa y conversar es la forma de lograr un proceso pacífico. Ahora está en manos del Minvu lograr que todo marche sobre ruedas en el Cerro Centinela, asegurando que se cumpla lo prometido a los vecinos y entregando las soluciones habitacionales que toda una comunidad espera.