Editorial: Matthei contra Boric … solo faltó decir: “y agradezcan que soy una dama…”

La cuenta regresiva de cara a la primera vuelta presidencial avanza sin dar pausas. Un tic tac del reloj que comenzó a girar cada vez más rápido, y que va develando las cartas y las estrategias de cada uno de los protagonistas de la política de cara al 16 de noviembre próximo.

Por un lado, tenemos al Presidente Gabriel Boric que por todos lados trata de incorporarse al debate siendo el antagonista de José Antonio Kast, buscando justamente que sea él quien pase a segunda vuelta y así politizar una elección al extremo, apostando en que el pueblo de Chile históricamente en este tipo de decisiones difícilmente beneficia al sector más duro de la derecha.

El NO triunfó ante el SÍ, Lagos le ganó a Lavín. La apuesta sería que en una segunda vuelta el rival más fácil a vencer podría ser Kast o Kaiser. Por otro lado, las encuestas están cada vez más cuestionadas sobre si logran anticipar o no un escenario. Es difícil hacerlo además con más de 15 días de diferencia, y con la veda de encuestas tampoco podemos dilucidar si efectivamente es una herramienta útil de pronóstico o simple propaganda.

Por eso surten efectos las palabras de Matthei que arremetió con todo. “Yo le pregunto a los chilenos ¿Están mejor que hace cuatro años o no? ¿Ustedes creen que este ha sido un gobierno que ha cumplido? ¿Qué ha cumplido con las mujeres? Dijeron que iba a ser un gobierno feminista. ¿Dónde está el feminismo? Fuera de pañuelitos y de puro símbolo, nada para las mujeres”.

Agregó además “Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este es un Gobierno muy preocupado de hacer bien las cosas? ¿Llegan a las ocho de la mañana a hacer su pega? ¿Trabajan los sábados? ¿Los han visto trabajar en terreno como trabajaba, por ejemplo, el presidente Piñera?”, añadió.

La candidata manifestó que “la verdad es que les duele. Lo único que quiero decir es que la inmensa mayoría de los chilenos sienten que este gobierno ha sido irresponsable, incapaz e indolente”.

“Estamos cansados del mal Gobierno. Estamos cansados de la intervención del Presidente Boric, que se mete una y otra vez en lo que no le corresponde. Estamos cansados de que el Presidente Boric se la esté jugando porque llegue un determinado candidato a la segunda vuelta, porque saben que es más fácil ganarle a él. Por lo tanto, nosotros vamos a decir todo lo que pensamos de este Gobierno”, sentenció, faltándole solo decir “y agradezcan que soy una dama”.

Mientras unos creen que todo está definido, otros siguen pensando en el voto oculto, todavía creen que esa fuerza de indecisos podría dar una sorpresa, pero lo que está claro es que sin pensarlo quizás Kast o Kaiser suman en el propio Presidente un activista más que busca que pasen a segunda vuelta, porque si de Boric dependiera en segunda vuelta prefiera claramente a un Kast, total, ya lo sabe vencer.