Editorial: “Marin.com despechado”: El nuevo capítulo de la teleserie de los “Marín-Flores”

55 años tiene Percy Marín, tan solo 38 años Camila Flores, ambos han sido protagonistas de una verdadera teleserie que en cada capítulo que hemos visto y cada vez que conocemos más detalles, pareciera que vamos develando quién es el villano y quién es la víctima.

El reciente estreno de esta saga nos recuerda la serie de Netflix “Intimidad”. La filtración de un vídeo y fotos íntimas de una reconocida política española de Bilbao es la trama de la serie del líder del streaming. Algo muy parecido a lo que este lunes la propia Senadora Camila Flores en sus redes sociales denunció abiertamente.

"Mi exmarido, coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal”, es parte del relato de una empoderada Camila Flores que, independiente de su rol de Senadora, se trata de una mujer, es madre, es hija. Este hecho aberrante ocurrido de filtrar un vídeo y fotos de ella solo deja al descubierto el bajo nivel, un actuar de mala fe, una mala pasada de quien se transforma en el principal sospechoso de esta filtración. Tal como lo dijo la Senadora, quien apuntó a su exmarido.

Un verdadero “marin.com” diría cualquiera. Pero acá se podría esconder algo mucho más profundo que un despecho. El propio ex consejero regional Percy Marín, cuando en enero de este año hizo llegar una extensa carta a diversos medios de comunicación, va relatando cómo fue armando una estrategia tras la imagen de la senadora.

“En poco más de un año, antes de la celebración de las elecciones Presidenciales, Parlamentarias y Consejeros Regionales, en ese momento, como estrategia, cedí un espacio político propio para que ella compitiera como diputada, haciéndola parte de mi trabajo en la región como consejero regional y que, con esfuerzo, creatividad, estrategia y su potencial, logramos crear un relato, un personaje que defendiera lo que nadie se atrevía a defender. Lo establecí como fórmula que la diferenciara del resto para tener una opción de éxito. El resultado: una trayectoria que, tras dos periodos en la Cámara de Diputados, la tiene hoy como senadora electa”.

Cuando uno lee ese párrafo, entiende que el señor “Marin.com” no solo se cree un estratega, sino que, al parecer, tras las propias declaraciones de su exseñora, habría planificado esta filtración de fotos íntimas a las que habría accedido en forma ilegal. Esta misma jornada también se conoció por una publicación de Emol no confirmada por la PDI que, tras una visita al domicilio del exesposo de la Senadora, se accedió a dispositivos electrónicos de él y en cuyo interior los detectives habrían encontrado evidencia vinculada a las imágenes íntimas de la senadora Flores.

La verdadera bajeza de haber filtrado imágenes privadas de la hoy parlamentaria deja en evidencia que, a pesar de todo el esfuerzo que como país y como nación hemos realizado para defender y poner en el pedestal que se merecen nuestras mujeres, esto no sucede. No se puede tener dos miradas para un mismo hecho. La vulneración a la privacidad es condenable y debiera no solo ser socialmente. Para eso tenemos la ley 21.675. Aquella especifica que difundir o publicar imágenes o sonidos que representen una acción sexual que involucre a otra persona, deberá ser sancionado con pena de prisión más una multa.

Como el propio Marín dijo en su última aparición en una entrevista blindada cuando criticó a los tribunales de justicia: “Hay que darles las herramientas para que puedan hacerlo". ¿Será parte del próximo capítulo?... Tras las rejas, sería un nombre apropiado… ¿O no?