Editorial: Marga Marga en números rojos por una cesantía que no encuentra respuestas

Hay cifras que simplemente no admiten maquillaje. Que la región de Valparaíso registre una tasa de desempleo de 10,2% ya es una señal de alerta. Pero que la provincia de Marga Marga llegue a un preocupante 11,7%, transformándose en el territorio con peor desempeño laboral de toda la región, obliga a encender todas las alarmas. Detrás de ese porcentaje hay más de 23 mil personas que no encuentran trabajo, familias completas que ven cómo cada mes se hace más difícil llegar a fin de mes y una economía local que claramente no está siendo capaz de absorber a quienes salen a buscar una oportunidad.

Lo más complejo es que no estamos hablando de una provincia aislada o sin actividad económica. Marga Marga reúne comunas como Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, ciudades que durante años han crecido sostenidamente en población y que, además, funcionan como grandes ciudades dormitorio de Valparaíso y Viña del Mar. Miles de personas se levantan cada mañana para trabajar fuera de su comuna. Sin embargo, hoy ese modelo parece estar mostrando señales de agotamiento. La gente sigue llegando, sigue buscando empleo, pero las oportunidades simplemente no crecen al mismo ritmo.

Y frente a este escenario cuesta entender la reacción de las autoridades. La seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, señaló en nuestro programa matinal que las cifras de desempleo llevan 41 meses sobre el 8%, como si recordar que el problema viene de antes fuera suficiente explicación para la situación actual. Evidentemente el desempleo no nació ayer ni comenzó con el Gobierno de José Antonio Kast. Pero quienes hoy están en La Moneda fueron elegidos precisamente para hacerse cargo de los problemas, no para explicar cuánto tiempo llevan existiendo.

Lo que preocupa es que, al momento de hablar de soluciones concretas, las respuestas siguen siendo vagas. Se anuncia un futuro "plan de urgencia" para reactivar el empleo, pero nadie sabe en qué consiste, cuánto dinero involucrará, qué sectores productivos apuntará a fortalecer o cuántos puestos de trabajo pretende generar. Mientras tanto, las cifras siguen subiendo y las familias siguen esperando. La urgencia laboral no puede quedarse en un anuncio que vendrá "en los próximos días".

También llama la atención que la discusión siga girando muchas veces en torno a capacitaciones, diagnósticos y estudios. Todo eso puede ser útil, pero llega un momento en que la gente necesita algo mucho más básico: trabajo. Suena fácil; no lo es, pero la región lleva años escuchando sobre mesas de trabajo, programas de capacitación y coordinación entre servicios públicos. Sin embargo, los números muestran que esas herramientas, por sí solas, no están siendo suficientes para revertir la tendencia.

Marga Marga merece una mirada especial. No puede ser que la provincia con la mayor tasa de desempleo de la región siga esperando medidas generales diseñadas para todo el territorio. Si el problema es más grave ahí, entonces las respuestas también deberían ser distintas. Se necesitan incentivos para la inversión, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, reactivación de proyectos y una estrategia clara para generar empleo donde hoy más falta hace. Seguir aplicando las mismas recetas y esperar resultados distintos no parece una opción razonable.

Porque al final del día, las cifras no son sólo estadísticas para un informe. Son más de 104 mil personas desempleadas en la región y más de 23 mil en Marga Marga. Son miles de historias marcadas por la incertidumbre. Por eso ya no basta con lamentar los números ni con recordar que el problema viene de administraciones anteriores. Lo que la ciudadanía espera es saber qué se hará... y ahora. Y mientras ese plan siga siendo una promesa sin detalles, la preocupación seguirá creciendo al mismo ritmo que el desempleo.