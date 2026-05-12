Editorial: Luz verde al tren hasta La Calera: Por fin se acaba la espera de 30 años

Pocos lo pueden creer, pero lo concreto es que este 12 de mayo del 2026 se dio un paso fundamental para concretar un anhelo que la Región de Valparaíso ha esperado al menos 30 años. Fue exactamente en febrero del año 1993 que se anunció que desde la primera quincena de marzo de aquel año el servicio de trenes entre Valparaíso y La Calera solo llegaría hasta Limache. Solo quedó para el interior un servicio de ferrocarril hasta Llay Llay que se detenía en la ciudad del cemento, pero este también se acabó cuando en junio de 1995 circuló el último tren con servicio normal de pasajeros.

El primero que nos habló del retorno del tren fue el ex Presidente Ricardo Lagos a inicios del siglo XXI, pero fue recién el año 2017 cuando este proyecto fue parte del plan trienal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que conllevó que se licitaran los diseños de ingeniería para la extensión del servicio Tren Limache-Puerto hasta Quillota y La Calera.

Luego de fallidas licitaciones y de pasos más o menos, este 12 de mayo se dio el vamos definitivo para que ya no queden más excusas y literalmente empecemos las obras para habilitar las estaciones de trenes y lograr que el 2030 volvamos a ver un servicio urbano de trenes desde la Estación Puerto hasta La Calera, como por años nos acompañó desde la década del 70 en adelante.

En total se espera que se sumen cerca de 6 millones de pasajeros anuales, los que se añadirán a los 23 millones que actualmente viajan cada año en el servicio de la empresa de EFE Valparaíso. Una vez que esté operativo, se estiman ahorros de viaje de 89 minutos entre las estaciones Puerto y La Calera, y de 24 minutos entre Limache y La Calera. Además de generar una verdadera conectividad entre el interior y la costa de la región.

Para su operatividad, se construirían 26 kilómetros de vías, siete estaciones con accesibilidad universal y paneles solares, pasos vehiculares y peatonales desnivelados, además de la incorporación de 15 nuevos trenes. Para todo ello se inyectaría una inversión de cerca de US$811 millones de dólares, generando aproximadamente entre 3 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

El hombre a la cabeza de esta luz verde es el delegado regional Manuel Millones, quien lo recalcó señalando: "hoy es un hecho histórico, estamos hablando de una aprobación del retorno del tren a La Calera. Estamos hablando de más de 811 millones de dólares, más de 6 millones de pasajeros que se van a ver beneficiados y 26 kilómetros de ampliación de línea férrea".

Se acabaron las excusas, ahora esperamos la carta Gantt final de las obras y dar seguimiento al paso a paso de este anhelado y postergado avance para nuestra región, quizás uno de los más relevantes en conectividad desde el soterramiento del par Viana-Álvarez en Viña del Mar. Ahora, luz verde al tren, que nadie lo detenga hasta su llegada a las nuevas estaciones de Quillota, La Cruz y La Calera.