Editorial: Cuenta Pública: falta de certezas para la región y un lenguaje conciliador de cara a la aprobación de Ley Miscelánea

Fueron aproximadamente dos horas y media de un discurso que generó altas expectativas tanto en el mundo político como en nuestra región de Valparaíso. En resumen, la exposición destacó por un lenguaje mucho más conciliador, escasas críticas a la gestión anterior y, por sobre todo, un fuerte llamado al diálogo, aunque el mandatario fue claro al advertir que esto no se traducirá necesariamente en acuerdos.

No hubo un mea culpa directo, pero reconoció que «se golpeó fuerte» a los hogares con el alza de los combustibles y anunció un alivio financiero para las familias más vulnerables con hijos. Este minibono, junto a los llamados 'vales de gas', se alzan como las únicas medidas para la clase social más baja, que esperaba expectante un anuncio de mayor ayuda económica.

En materia de seguridad, el anuncio fue robusto. La sola entrada en escena del ministro Martín Arrau le inyectó un nuevo aire a una de las aristas más importantes de su promesa de campaña. El plan contempla la creación de siete fuerzas de tarea distintas para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y, sobre todo, los secuestros y el sicariato; delitos que en los últimos años se han instalado con fuerza en nuestra sociedad.

Arrau, además, tiene claras las tareas a coordinar con Carabineros. Esto transmite la tranquilidad de que hoy existe un rol mucho más técnico detrás de la cartera de Seguridad, algo que se hizo notar. Parece una obviedad, pero la ciudadanía finalmente percibe esa certeza que el ministerio debe, justamente, garantizar en la población.

El trato del mandatario hacia la oposición y su lenguaje conciliador son, claramente, un gesto estratégico ante la próxima discusión de la Ley Miscelánea en el Senado. En esta instancia, el jefe de Estado invitó al diálogo y dejó de lado la crítica ácida a la que nos tenía acostumbrados. Se agradece este nuevo rol de estadista, que deja definitivamente atrás su faceta de candidato.

Nuestra región de Valparaíso quedó al debe: faltaron certezas que el mandatario no entregó. Se extrañaron definiciones sobre el tren y su extensión a La Calera, lo que deja un manto de dudas que exige aclaración. Lo mismo ocurre con el futuro del Aeropuerto de Concón, el esperado retorno del trazado a Santiago o la conectividad con Mendoza. Tampoco hubo mención al cordón industrial de Quintero y Puchuncaví, y el anuncio de los 2.000 millones para el sector portuario sembró la incertidumbre de si los recursos irán solo a San Antonio, descuidando el destino de Valparaíso.

En resumen, la falta de certezas fue transversal e incluso reconocida por parlamentarios de todos los sectores de nuestra región. El primero en alzar la voz fue el senador Andrés Longton, quien, mostrándose más 'camiseteado' con su electorado que con el propio Gobierno, criticó con dureza la falta de definiciones.

Con todo, las casi dos horas y media de discurso nos dejaron un buen sabor de boca a quienes hemos sido críticos de la gestión presidencial. El mandatario parece ir encaminando su administración poco a poco; se ha dado cuenta de la importancia del tono, de la forma y también del fondo. Falta, claro que sí, apenas lleva tres meses. Sin embargo, ya hizo duros ajustes en su gabinete y estamos seguros de que los seguirá haciendo de ser necesario.

Poco a poco, Kast deja atrás al candidato de las promesas y comienza a asumir el rol de presidente. Al menos por estos lados, cumplió con las expectativas; aunque, para ser honestos, tampoco esperábamos mucho más viniendo de él.