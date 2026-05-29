Editorial: Ahora tenemos una sola tarea en la región: bajar la tasa de cesantía

A quienes nos llamamos regionalistas y amamos nuestras comunas, nos duele profundamente conocer las cifras de cesantía que tenemos: un 10,3 %. No veíamos números tan alarmantes desde la pandemia, y ante esto, no podemos quedarnos indiferentes.

Tenemos absolutamente todo para cambiar aquello. Nos falta la voluntad política. La unión es la consigna. Nuestro único propósito regional a corto plazo debe ser bajar nuestros índices de cesantía.

Hoy el país enfrenta dos grandes problemáticas. Primero, la situación de las mujeres, quienes no logran encontrar trabajo; y segundo, la realidad de los jóvenes. Ante esto, debemos ponernos creativos para revertir una tendencia que nos viene persiguiendo.

Desde esta tribuna, creemos firmemente que la reconversión laboral es un desafío que debemos asumir. Así como es necesario entender que los jóvenes son el motor, también tenemos que hacernos cargo de una generación que requiere ser capacitada para enfrentar los nuevos escenarios del trabajo.

No se trata de generar programas de empleo, se trata de entender dónde está hoy la demanda laboral y capacitar a nuestros trabajadores para que puedan empoderarse de esas oportunidades.

¿Qué necesitan hoy las empresas? Esa es la gran interrogante. Tener una tasa de cesantía del 10% en nuestra región significa que, de cada 100 personas, 10 no tienen un empleo. ¿Dónde las ubicamos?

Y tenemos soluciones. Hoy, por ejemplo, necesitamos conductores para el transporte público, pero no contamos con programas para capacitarlos. La tarea que deben enfrentar nuestras autoridades es identificar dónde está la demanda y reconvertir estratégicamente a nuestra fuerza laboral.

Necesitamos creatividad e ideas innovadoras. De lo contrario, agudizaremos la crisis del desempleo.