Editorial: Los singulares privilegios del alcalde Morales de Puchuncaví

Un violento choque tuvo como escenario el llamado cruce La Virgen ubicado en la ruta F-210, que no es nada más ni nada menos que el camino de acceso a Quintero. En el lugar dos vehículos chocaron fuertemente quedando con visibles daños a pesar de lo robusto de las máquinas. Uno es un Hyundai y otro un BMW.

El choque, según se pueden visualizar en las imágenes, no fue un impacto menor, de hecho, dos de los usuarios que iban en el BMW no esperaron a carabineros ni a los servicios de emergencia, sino que rápidamente en un tercer móvil se habría dirigido hasta un centro asistencial.

Por su parte, el chofer protagonista de este vehículo habría esperado a Carabineros en el lugar, pero este extrañamente no le habría hecho ningún tipo de examen para descartar presencia de alcohol. ¿Es esto algo común?

Si chocó un auto, y dos personas fueron derivadas en un tercer auto a un centro asistencial… ¿no me harán la alcoholemia? ¿O solo esto pasa con los alcaldes?

Lo que no hemos dicho en esta historia, es quien protagonizó este choque por alcance es nada menos que Marcos Morales, el Alcalde de la comuna de Puchuncaví.

Pero hay más detalles de este hecho. El alcalde andaba en el auto municipal, sin chofer y no estaba en su comuna, sino que al momento del accidente el circulaba por Quintero. Además de aquello, se descubrió que el auto que provocó el choque tiene al menos cinco multas por no pago de TAG.

¿Qué le pasa a un chileno normal si choca en plena carretera, de verdad que Carabineros no hace ningún procedimiento para al menos saber si iba manejando en estado de ebriedad?

Hubo un choque, un accidente, y no hay denuncia, ni menos procedimiento. Ahora esta historia se condimenta aún más cuando aparece un posteo en redes sociales que dice “el alcalde de puchuncavi @marcosmoralessu borracho acaba de chocar a mi mamá y padrastro…”.

¿Hay pruebas que el alcalde de Puchuncaví manejaba en estado de ebriedad? No, no las hay.

¿Hay pruebas que indiquen que el alcalde de Puchuncaví no manejaba en estado de ebriedad? Tampoco las hay.

¿Sabemos quién manejaba el auto que chocó este sábado? Sí, sabemos, es un hecho reconocido que era el Alcalde.

¿Hay una denuncia o procedimiento para saber por ejemplo las acciones que tomarán las víctimas de este hecho? No, no las hay.

Que singular aquel privilegio del alcalde de Puchuncaví. Todos los chilenos no podemos gozar de aquello. Si chocamos y vamos al volante, nos hacen el alcohotest, si hay heridos, hasta nos detienen, al menos se inicia un procedimiento, pero parece que cuando uno es autoridad, todo se perdona, sobre todo en un pueblo chico. ¿Dónde se grabó Sucupira?... no fue por ahí. Me recordó el añoso Federico Valdivieso este pequeño accidente del hoy delgado Marcos Morales, quien sin duda tiene singulares privilegios.