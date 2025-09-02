Editorial: Los nuevos aires de Matthei

A menos de 80 días de las elecciones presidenciales, se respiran nuevos aires al interior del comando de Evelyn Matthei. Varios hitos han sucedido para llegar a lo acontecido este día lunes, un ordenado zoom a primera hora de la mañana, con los equipos estratégicos de la presidenciable de Chile Vamos, que no se daba hace varias semanas, era el reflejo de lo que se vivió en horas de la noche. Un impecable relanzamiento de campaña, con nueva imagen, con nuevo ritmo, y con una candidata siendo más Evelyn que Matthei.

Parece una paradoja, pero ahora que Cecilia Morel y Magdalena Piñera están justamente al lado de Matthei, es cuando más lejos se encuentra la candidata de ese desfavorable equipo del piñerismo.

La arremetida y llegada de los “Juanes” (Juan Sutil y Juan Antonio Coloma), ordenó la cosa. Puso la pelota en el piso, calmó los ánimos, y todo parece indicar que se encontró el relato perfecto.

Chile: un solo equipo. Unidad. Un video de más de dos minutos con una estructura cinematográfica más que publicitaria, muestra un relato que se aleja completamente de lo que la propia candidata denomina ultrismos.

Es cierto, en los grandes momentos de Chile el país ha sido un solo equipo, ganando las dos Copas Américas, uniéndose en la Teletón, rescatando a los mineros, levantándose de catástrofes como el terremoto y posterior tsunami del año 2010. Hoy el país debe estar unido para vencer al narcotráfico, y pararse de una economía que tiene agobiados a hombres y mujeres bajo altas tasas de cesantía.

Debemos estar unidos. Debemos ser un gran equipo. Ese es el relato que impregna una nueva Matthei, que alejándose así de la extrema derecha de José Antonio Kast y la extrema izquierda de Jeannette Jara, podría comenzar no solo a subir en las encuestas, sino que empezar a encantar a los desencantados de la centro izquierda, y afianzar a quienes aún fielmente, y consecuentemente, siguen tras Matthei.

Será fácil detectar el día de mañana quienes no han sido leales con la presidenciable. ¿A qué candidatos de nuestra región de Chile Vamos usted ha visto en una foto con Matthei?

Rápidamente se nos viene a la mente María José Hoffmann, quizás la más leal y consecuente. Como parangón podríamos tener a Camila Flores, que no podríamos decir que es la más fiel, sobre su consecuencia usted puede sacar sus propias conclusiones.

Los nuevos aires tras Matthei vendrán a reforzar en los próximos 70 días los últimos trancos de campaña. Será posterior a las Fiestas Patrias que, al igual que en un partido de fútbol, se entre al segundo tiempo a los minutos finales.

Hoy el resultado es adverso, se pierde, sin ser voluntarista no sería extraño ganar el partido en el último minuto y sorprender no solo a un estadio lleno, sino que también a un confiado Republicano. ¿Estaremos ad portas de ver la versión política de la fábula de la liebre y la tortuga? Lo sabremos en menos de 80 días.