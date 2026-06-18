Editorial: Los 100 días del Gobierno de Kast en la región de Valparaíso: “Mucho ruido… pocas nueces”

Llegamos a los primeros 100 días del Gobierno de José Antonio Kast y, desde esta tribuna, queremos poner en contexto qué ha pasado realmente en nuestra región tras su instalación. Haciendo un resumen, nos encontramos con que la mejor frase para materializar este periodo es “mucho ruido… pocas nueces”.

Partimos pésimo con el nombramiento de Seremis regionales. Las verdaderas chambonadas cometidas en la cartera de Salud o el tira y afloja en Seguridad, por ejemplo, dejaron de manifiesto que —al igual que en muchas zonas del país— el cuoteo político se instaló en el gabinete y en las principales carteras. Qué hablar de los nombramientos en empresas estatales: el mejor ejemplo lo tenemos en el Puerto de Valparaíso y en EFE, donde el “Club de la Consentida” se aferró a esa clásica, pero mal entendida, lealtad y amiguismo con la que intentan manejar la región sentados desde Las Condes. En otras palabras, los verdaderos titiriteros en la instalación de nombres.

Por el lado de Transportes, debemos reconocer que la nueva autoridad tiene ganas. Muchas. Pero no sabe con qué realidad se va a encontrar. En nuestro propio medio intentó hacer anuncios y compromisos que muy difícilmente se llevarán a cabo, debido a que no conoce cómo operan los gremios y el negocio. En otras palabras, le falta calle. Aunque, desde esta tribuna, tenemos la esperanza de que nos pueda sorprender.

Por la misma línea, la ausencia de la ratificación de la extensión del Tren a La Calera por parte del presidente Kast en su primera cuenta pública nos llena de dudas sobre si efectivamente este proyecto se va a materializar. Qué decir del aeropuerto de Concón, también ausente; en el fondo, incertezas más que certezas.

Donde más dudas nos quedan en estos 100 días es, quizás, en la mayor tarea que tenía este Gobierno: nuestra anhelada reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué. La gran interrogante es qué tan bueno es Poduje o qué tan bluf será el actual ministro de Vivienda. Existen dos posibilidades: o realmente el arquitecto es brillante, o será el mayor bufón y la peor vergüenza del Gobierno de Kast. No existe término medio con él.

La salida del llamado “Podujito” del Serviu de Valparaíso, sumada a la inexistencia actual de algún pronunciamiento judicial o de la Contraloría sobre la legalidad de la demolición de casas en El Olivar, y el término abrupto de contratos con las empresas Social Arquitectura y Constructora San Sebastián, dejan un manto de duda sobre qué tan “juicioso” es Poduje.

Para ser justos con el ministro, hasta el momento va arriba en las batallas judiciales. Poduje ganó el juicio contra el Consejo de Defensa del Estado que lo obligaba a devolver cerca de 12 millones de pesos; tenía razón el expanelista de Sin Filtros. ¿Pasará lo mismo con la reconstrucción de Viña del Mar? Si llegara a tener razón, se viste de gloria y pavimenta su candidatura a La Moneda, su verdadera motivación personal. De lo contrario, quizás esto podría ser la lápida para el propio presidente Kast, quien, según todo parece indicar, pone las manos al fuego por él.

En estos 100 días tampoco podemos dejar fuera a Manuel Millones. Si antes de asumir como delegado presidencial ya contaba con una larga lista de enemigos, en estos más de tres meses prácticamente la duplicó, dejando heridos en el camino en todos los frentes. Su relación con las dos corrientes regionales de Republicanos es cada vez más insostenible y prácticamente inexistente. Nada que decir de los parlamentarios de Chile Vamos, por quienes cada vez es más ignorado; la verdad es que desde Santiago solo están esperando el momento para hacer un "Mara Sedini" regional. Básicamente, la crónica de una muerte anunciada escrita con caligrafía de intrascendencia. Esto, pese a que otros dicen que lo ha hecho espectacular y que ha sabido poner en pauta temas como el tren a Santiago o el túnel bioceánico Los Andes-Mendoza; pero lo concreto es que, más allá de los titulares, frente a estas temáticas cobra relevancia el refrán popular: “mucho ruido… pocas nueces”.

¿Qué pasará en los próximos 100 días? ¿Podrá Millones realmente conquistar el corazón de su coalición? ¿Demostrará Poduje que es un "súper ministro" con la reconstrucción? ¿Tendremos validadores en las micros? ¿Llegará realmente el tren a La Calera? Pase lo que pase, estaremos aquí para contártelo.