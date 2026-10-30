Editorial: Las Salinas: ¿Qué no le están contando a Viña del Mar?

Hay algo que resulta difícil de comprender. Una empresa que pretende transformar 16 hectáreas de uno de los terrenos más importantes de Viña del Mar, con una inversión cercana a los mil millones de dólares, parece tener enormes dificultades para explicar con claridad la verdadera dimensión de lo que quiere construir.

Puranoticia.cl reveló antecedentes contenidos en un certificado de factibilidad sanitaria de Esval que describen un proyecto de 18 edificios, 2.033 departamentos, 153 oficinas, 37 locales comerciales y tres hoteles. Cifras que no aparecieron en el comunicado con que Las Salinas anunció el inicio de su tramitación administrativa.

La empresa respondió que los informes de factibilidad no necesariamente representan el proyecto definitivo. Es una aclaración atendible; pero entonces surge una pregunta elemental: ¿cuál es exactamente el proyecto que la ciudadanía debe conocer? ¿Por qué estos antecedentes no fueron explicados desde un comienzo? ¿Qué dimensiones tendrá finalmente esta intervención urbana y cuáles serán sus efectos sobre el tránsito, los servicios y la calidad de vida?

En lugar de despejar completamente estas interrogantes, Las Salinas ha optado por cuestionar públicamente imágenes que, según sostiene, distorsionan su proyecto. Tiene derecho a hacerlo; pero resulta preocupante que una controversia sobre representaciones gráficas termine desplazando la discusión sobre los antecedentes técnicos que realmente importan.

Aquí aparece una crítica que merece hacerse con claridad: Las Salinas enfrenta un serio problema de comunicación y transparencia informativa. No basta con contratar ejecutivos, desplegar campañas, organizar encuentros comunitarios o repetir conceptos atractivos como sostenibilidad, regeneración y ciudad del futuro. Comunicar no es administrar percepciones: comunicar es entregar información completa, oportuna y comprensible, incluso cuando esa información genera preguntas incómodas.

La llegada de Agustín Waidele a la gerencia de Asuntos Corporativos abre una nueva etapa. Su experiencia anterior en Ventisqueros, donde defendió públicamente a la industria salmonera frente a cuestionamientos ambientales, demuestra que conoce escenarios de controversia. Sin embargo, Viña del Mar necesita algo más que experiencia en gestión de reputación corporativa: necesita respuestas verificables.

Hay otro antecedente que quiero transparentar personalmente: Las Salinas es cliente publicitario de Puranoticia.cl. Y precisamente por eso corresponde decirlo sin rodeos. La contratación de publicidad es una relación comercial legítima, pero jamás puede confundirse con la compra de una línea editorial. Nuestros espacios comerciales tienen precio; nuestra independencia periodística, no.

No tenemos nada contra Copec ni contra la inversión privada. Por el contrario, creemos que Viña del Mar necesita inversión y desarrollo. Sin embargo, mientras mayor sea la magnitud de un proyecto, mayor debe ser su obligación de explicar sus alcances; y mientras más importante sea la empresa, menos razonable resulta que pretenda sustituir las respuestas técnicas por una disputa comunicacional.

Las Salinas debe explicar qué contempla su proyecto, qué puede cambiar, cómo enfrentará sus impactos y qué garantías tendrá la ciudad. No se trata de ganar una batalla de relaciones públicas: se trata de recuperar la confianza mediante hechos.

Porque la verdadera pregunta no es quién está cuestionando a Las Salinas. La pregunta es qué información todavía no conoce Viña del Mar. Y hasta que esa pregunta tenga respuestas claras, seguiremos investigando. Con publicidad o sin ella.