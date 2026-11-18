Hay cifras que deberían provocar algo más que preocupación: tendrían que generar decisiones inmediatas. Un estudio identifica seis comunas de la región de Valparaíso con más de mil hectáreas expuestas a un riesgo muy alto de incendios forestales: Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Limache, Quilpué y Villa Alemana. No hablamos de una amenaza desconocida, sino de un peligro que ya tiene ubicación y extensión.

Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿de qué sirve saber dónde puede ocurrir una tragedia si no somos capaces de evitarla?

El megaincendio de febrero de 2024 dejó vidas perdidas, barrios destruidos y familias que todavía enfrentan sus consecuencias. Debió marcar un antes y un después en la prevención; sin embargo, volvemos a encontrarnos con un diagnóstico alarmante y con la obligación de preguntarnos qué cambió realmente.

El panorama es especialmente crítico en los campamentos: de 336 asentamientos catastrados en la región, 249 están en zonas de riesgo muy alto y otros 18 en riesgo alto. Detrás de esos números hay familias expuestas a evacuaciones difíciles, accesos precarios y una vulnerabilidad que no se resuelve con una declaración de buenas intenciones.

¿Quién fiscaliza los terrenos abandonados? ¿Quién exige limpiar quebradas y retirar vegetación combustible? ¿Quién verifica que existan vías de evacuación? El Gobierno central, los municipios, los organismos técnicos y los propietarios tienen responsabilidades distintas, pero esa distribución de funciones no puede convertirse, después de cada emergencia, en una cadena de excusas.

Las franjas de protección y los nuevos criterios de planificación territorial son necesarios, pero anunciar medidas no equivale a ejecutarlas. El fuego no espera trámites administrativos, presupuestos ni reuniones de coordinación. Prevenir exige intervenir a tiempo, así como enfrentar el crecimiento urbano desordenado y la precariedad habitacional.

Por eso, cada municipio debería informar públicamente cuántas hectáreas ha intervenido, qué quebradas han sido despejadas, qué sectores cuentan con planes de evacuación y cuáles son los plazos de las obras pendientes. No basta con tener el mapa del riesgo: la ciudadanía necesita conocer el mapa de las soluciones.

La verdadera prueba de las autoridades no llegará cuando aparezca la primera columna de humo. Está ocurriendo ahora, cuando todavía hay tiempo para actuar. Si volvemos a lamentar una tragedia en alguno de estos territorios, nadie podrá decir que desconocía la amenaza.

Esta vez, el incendio todavía no comienza, pero las autoridades ya conocen su posible dirección. Y esa información también las obliga a responder.