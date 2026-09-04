Editorial: Las palabras de Milei en el Foro de Madrid: la peor cara de la política

El valor de la democracia no radica únicamente en ser un sistema de votación, sino en constituir el método más eficaz diseñado por la humanidad para proteger los derechos fundamentales, garantizar la convivencia pacífica y limitar el abuso de poder. Su importancia se sostiene sobre tres pilares esenciales: la dignidad humana, la resolución pacífica de conflictos y la rendición de cuentas.

Cuando el Presidente argentino, estando en nuestro país, se burla de quienes no piensan como él, falta al primero de estos pilares; cuando alaba a las dictaduras, pasa por alto el segundo. ‘’El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos’’, afirmó. Esta frase engloba una ignorancia enorme de la realidad chilena por parte de Milei, pues ese mismo día los datos a los que él aludía mostraban la mayor disconformidad del pueblo chileno con el actual Gobierno desde que este asumió.

‘’Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años’’. Con esta afirmación, Milei le faltó el respeto a las miles de personas que fueron víctimas del régimen militar. No podemos olvidar que los informes de la Comisión Rettig y la Comisión Valech cifraron en más de 40 mil a los chilenos que sufrieron prisión política, tortura, ejecución y desaparición forzada.

Aquel crecimiento de 40 años estuvo acompañado de homicidios calificados, secuestros, tortura sistemática y violencia sexual. La historia no se puede olvidar: así como Allende no fue comunista sino socialista, también debemos ser capaces de empatizar con las miles de víctimas. Chile vivió momentos oscuros que no queremos que vuelvan. Hoy nuestro país ha sabido construir una democracia; tenemos uno de los sistemas electorales más sólidos de Latinoamérica y del mundo, y nuestra clase política se sienta a dialogar y a construir mayorías. En el Chile democrático nunca se ha dado a la oposición el trato descalificador que Milei le da a la suya en Argentina.

¿Por qué permitir, entonces, que venga un extranjero a faltarnos el respeto a los chilenos? Otra de sus frases fue: ‘’Estamos en una batalla que nos excede a cada uno de nosotros y a nuestras naciones; es una batalla entre el bien y el mal’’. Cabe preguntarse: ¿quién encarna el bien y quién el mal?

Podemos sostener ideas de izquierda o de derecha, pero jamás podemos olvidar que entre 1973 y 1990 Chile sufrió profundamente y miles de compatriotas la pasaron mal. Nuestro mayor logro ha sido la recuperación de la democracia y la solidez institucional de los tres poderes del Estado. No debemos perder de vista que, independientemente de quién nos gobierne, al frente siempre habrá una oposición legítima y que de nada sirve humillarla o calificarla de ‘’mugrosa’’. La política no es un espectáculo, aunque a veces supere a la propia farándula.

Las palabras de Milei en el Foro de Madrid, al margen de cualquier color político, mostraron la peor cara de la política: la denostación, la falta de respeto y la incapacidad de defender la democracia y el diálogo. Es de esperar que nuestra clase política esté preparada para cuidar lo que tanto nos costó recuperar. Hoy quizás anhelamos esa famosa libertad que tanto proclama Milei; queremos abrazarla, pero no bajo el disfraz de una dictadura, sino con el rostro de la democracia. No perdamos lo que con tanto esfuerzo hemos cuidado.