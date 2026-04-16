Editorial: La transparencia que falta en el subsidio del “Fondo de Medios” en la Región de Valparaíso

Cada año radios, páginas web, revistas y canales regionales ven esperanzados en el llamado Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social una fuente de financiamiento para el día a día en sus funciones. Durante mucho tiempo se ha malentendido este denominado concurso, que no es otra cosa que un subsidio a pequeños medios, pero que no una vez, sino en muchas ocasiones, medios consolidados también participan, llevándose sendos ingresos.

Existe un interés también de parlamentarios tras este denominado Fondo de Medios. Esto porque va en directo beneficio muchas veces “de los medios amigos” de quienes ejercen en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y qué decir de los propios Consejeros Regionales. Este subsidio que se le entrega a un medio es prácticamente un dinero del Estado, financiado por todos los chilenos, que no conocemos qué tan efectivo logra ser para el propósito para el cual fue creado.

El propósito del Fondo de Medios es que busca fortalecer la identidad local, la democracia y el derecho a la información, apoyando el desarrollo social y cultural. Busca promover la realidad económica, social y cultural de una región, por ejemplo. ¿Cumple con aquello este millonario financiamiento que se le entrega a los medios de comunicación de nuestra región?

Cada año, el Consejo Regional vota a favor o en contra de la lista de proyectos ya seleccionados. Estos proyectos son presentados por múltiples empresas o personas naturales, pero existen vicios comunes que muchas veces se pasan por alto. Por ejemplo, una radio que puede tener tres frecuencias se presenta con tres proyectos distintos y cada uno por una razón social distinta. Quizás no es algo ilegal, pero viola claramente el espíritu del Fondo de Medios. Lo mismo pasa con el criterio de territorialidad de este concurso. Muchos medios que son del interior de la región postulan por una zona con más fondos, por ejemplo, Valparaíso, ocupando una dirección tributaria distinta a su radio de difusión. En el fondo, vicios que transforman a este subsidio estatal en una forma de pagar favores más que cumplir con el objetivo para el cual se creó.

Nuestra empresa conoció el sistema de postulación hace unos años cuando por única vez se postuló a este fondo, conociendo justamente cómo se maneja en la interna este millonario recurso fiscal y, por lo mismo, creemos firmemente que debe existir una mayor fiscalización por parte de la autoridad y de la propia ciudadanía. Creemos además que no debe existir ningún tipo de subsidio estatal a los medios de comunicación, esto pone en riesgo la libertad de la línea editorial de cada uno de ellos. Y si existiese una manera de entregar recursos, debe ser medido y con un criterio técnico, no político, no al azar, ni menos ocupar la frase de los “medios chicos” que necesitan financiamiento. El Estado no debe financiar medios.

Si se le entregan 3, 4 o 5 millones de pesos a una emisora, una revista o página web para realizar un proyecto, no solo debe existir una rendición como hoy se exige. Si no, además, debe haber una exigencia mínima de alcance. ¿A cuánta gente le llegó el mensaje, el aviso, el programa o el proyecto? Hoy existen mediciones claras en múltiples plataformas como YouTube para saber con exactitud las reproducciones de un podcast, de un espacio. ¿Por qué se le debe entregar a un medio la plata por entregársela sin exigirle más que una simple rendición? Hoy todo es medible. Ya nadie puede mentir sobre la circulación de un diario o la lectoría en una web. Esa medición es la clave para justamente darle transparencia a este millonario fondo que se reparte en cuatro paredes.

Si el objetivo real del Fondo de Medios es promover la realidad social y cultural de la región, bueno, midámosla. Que la misma Seremi a cargo de aquello genere un portal o una vitrina donde podamos ver qué se hizo con ese dinero. Que abramos la puerta a un oscuro proceder. No sabemos qué se hizo el año pasado, ni el anterior. Si queremos defender el Fondo de Medios, mostremos transparencia, es lo mínimo que se le puede pedir a los propios medios que se llevan la plata de todos los chilenos vía este tapado subsidio. Hacen una rendición, suben un par de cositas, ponen el logo del Gobierno y a cobrar. Esperamos transparencia de quienes dicen ser transparentes.