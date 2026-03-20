Editorial: La salud desde Viña del Mar a Petorca: Un descarado y vergonzoso botín político, ayer de los “comunachos” hoy de los “fachos”

Los que conocemos el mundo de los cargos en política siempre hemos sabido de la existencia del famoso cuoteo. Nadie lo asume con franqueza. A lo más el comentario de “así es la política”, “todos sabemos cómo se maneja”, pero pocas veces se puede corroborar, revelar y publicar con tanto descaro la forma en cómo realmente se manejan los cargos, y sobre todo en un área tan sensible como lo es la salud. Nos referimos al informe de Contraloría que indagó una manipulación política de cargos en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota-Petorca, en donde no solo ordenó un sumario, sino que además remitió el informe a la Fiscalía para indagar si existen delitos.

Este informe, cuyas prácticas son conocidas en el ambiente, pero donde muy pocas veces se cuentan con pruebas concretas, se origina a partir de una presentación realizada por dirigentes de una asociación de funcionarios, quienes acusaron irregularidades en los procesos de selección de cargos directivos dentro del organismo, advirtiendo que no existiría claridad sobre la forma en que se han llevado adelante estos nombramientos, situación que se suma a una serie de comentarios de pasillo que desde hace mucho tiempo vienen planteando situaciones de este tipo, y no solo en este Servicio de Salud, dice la nota de Puranoticia.cl.

Lo concreto es que siempre los servicios de Salud de nuestra región, al menos el de Valparaíso-San Antonio como el Viña del Mar-Quillota, se comentaba de aquello. Ayer los cargos se los repartieron desde el Partido Socialista a la Democracia Cristiana, pasando por el Frente Amplio y el Partido Comunista, qué hablar del Servicio de Salud de Valparaíso, por ejemplo.

Hoy, con nuevo gobierno, hay quienes justamente desean que los cargos sean distribuidos por Republicanos, de la UDI o de Renovación Nacional. Aunque con el paso de los años incluso hay trenzas cruzadas. Por ejemplo, Republicanos que apoyan a Frente Amplistas o viceversa, a modo de ejemplo, en verdad una verdadera “prostitución” política donde priman los intereses personales y poco o nada la expertis laboral, el currículum y qué hablar del fin mayor de prestar un buen servicio.

"Me gustaría tener certeza de cuál es la carta PS para la dirección del SSVQ", así como también coordinaciones para incidir en decisiones a nivel del Ministerio de Salud. "Creo que es necesario insistir a través de nuestro Diputado y Senadora (…) la instalación de nuestro equipo para dirigir el Servicio", son parte de una serie de WhatsApp que se conocieron en este informe.

¿Qué debemos desprender de aquello? ¿La que dirige hoy el Servicio solo llegó ahí por un favor político, por un cuoteo político o porque era competente?

Ahora más extraño resulta que esta semana se diera a conocer que el nuevo Gobierno de Kast decidió remover a los directores de los servicios de salud de Antofagasta, Maule, Bío Bío, Los Ríos, Reloncaví y el Metropolitano Norte además de aceptar la renuncia del de Tarapacá, pero mágicamente la de Viña del Mar sigue intacta.

Después de este informe de Contraloría ¿de verdad se va a mantener en el cargo?, ¿quién la defiende?, ¿quién ha hecho el lobby con la Ministra para que se quede?, ¿cuál es el interés de que se quede la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca? Ayer fueron los comunachos o son los fachos. La lógica indicaría que gobierno nuevo, equipo nuevo, pero parece que hoy nuestra clase política está funcionando con otra lógica. En este caso, mágicamente, esta directora tiene quien la proteja.