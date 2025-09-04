Editorial: ¿La mentira de la semana o el escándalo de la elección presidencial?

El reportaje emitido la noche de este miércoles por Chilevisión que revela quienes están detrás de algunas cuentas en X, el ex Twitter, o en otras plataformas de redes sociales, deja total y absolutamente develado varias verdades que eran negadas a falta de pruebas. Nadie tenía dudas, pero faltaban las pruebas.

Queda total y absolutamente claro que, al menos tres candidatos presidenciales, han sido víctimas en redes sociales de un mortal bullying, la primera de ellas Evelyn Matthei, el segundo Marco Enríquez-Ominami y la tercera Jeannette Jara.

Todos estos candidatos han sido víctimas de ataques que van en directa relación con la elección presidencial. Desde una simple sacada de contexto hasta la instalación de verdaderas mentiras de todo tipo son las que se difunden por estos llamados perfiles. Inclusive muchos de aquellos se disfrazan de medio de comunicación sin ser más que una cuenta de redes sociales. En la propia Región de Valparaíso inclusive muchas de ellas venden sus posteos sin que eso sea permitido por ejemplo por la propia empresa Meta propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp.

No podemos olvidar que uno de los momentos más tensos de las dos derechas en campaña se vivió cuando la candidata de Chile Vamos anunció una querella en contra de todos los que resultaran responsables de esta campaña de desprestigio en su contra. Finalmente, aquello no sucedió y quedo un manto de dudas sobre quiénes estaban detrás de aquello.

No existe ningún tipo de relación directa entre los involucrados en estas cuentas, hoy con rostro como el ex director de Canal 13 Patricio Góngora, o de un tercero con el círculo directo de José Antonio Kast, de hecho, el mismo cuando le preguntan sobre algún vínculo con estos protagonistas de la red de bots lo tacha como “la mentira de la semana”.

Pero ¿qué es mentira y qué es verdad? Es verdad que había una red para desprestigiar a Matthei, eso es un hecho concreto. Hoy nadie puede negar que existía un aparataje operando para lograr desacreditarla. ¿Se logró? Claro que sí, es solo ver las encuestas presidenciales. Y ¿quién se vio beneficiado? La respuesta es clara: José Antonio Kast. ¿Hay pruebas que él esté detrás de eso? Lo cierto es que no.

Pero la respuesta de Kast fue atacar al mensajero. “¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un periodista de apellido Jara que es hermano de la candidata de la continuidad? Yo no voy a emitir opinión, pero ahí se las dejo para que reflexionen”, sostuvo.

¿Por qué Kast responde con una pregunta? Nos recuerda cuando le preguntamos ¿de que vive José Antonio? Hoy este puede ser el escándalo de la presidencial. Sin duda marcará un antes y después. Detrás de “Patito Verde” no estaba cualquier persona. Era un alto ejecutivo de uno de los principales canales del país. La salida inmediata de su cargo refleja primero la transparencia con la cual Canal 13 quiere manejar la situación, pero también deja de manifiesto la gravedad del hecho.

Es lamentable que la carrera presidencial se vea ensuciada con este tipo de situaciones, pero son hechos concretos. Nadie puede culpar a Kast es cierto, pero nadie puede dudar que él se benefició de todo lo sucedido. Será la propia opinión pública que vaya definiendo si este tipo de situaciones son o no parte de una estrategia política. Por ahora, una vez más son los medios de comunicación los que están a la cabeza de develar lo que se quiere esconder a la opinión pública y, como siempre sucede cuando se develan informaciones de este tipo, se ataca al mensajero, cuando en verdad se deben hacen cargo del mentiroso mensaje que quisieron imponer.