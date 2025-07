Editorial: La licitación de los validadores, lo que realmente cambiará nuestra locomoción

Uno de los mayores problemas que tiene la locomoción colectiva de la región de Valparaíso y sobre todo en el área metropolitana, que incluye a Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, es la irregularidad de sus horarios sumados a las carreras en las calles. Qué mejor ejemplo que el último accidente en la avenida Altamirano, donde fallecieron ambos conductores.

Justamente la precaria situación laboral de los conductores es una piedra angular del problema. Los empresarios dueños de las micros y de las unidades de negocios no les garantizan a los conductores sueldos y condiciones que les permitan ocuparse de dar un buen servicio. Al contrario, hoy el conductor debe salir a la carrera, a la batalla por el pasajero, a conseguir como a dé lugar la mayor rentabilidad. De ahí vienen las velocidades abismantes, las peleas entre micreros y la exposición a mayor cantidad de horas al volante para conseguir la "cuota” que le exige el dueño de la micro.

Por eso es que más relevante que los buses sean eléctricos o no, es saber cómo vamos a solucionar lo primero. Es aquí donde está el éxito o el fracaso de la licitación del transporte público. Cuesta entender cómo aún no están listas estas bases y por qué serán publicadas después de la que se anunció este 1 de julio, que dice relación con cambiar un tercio de la flota de buses.

Los validadores que permitirán que los conductores de las micros no manejen efectivo, además, permitirán reducir los asaltos. Pero esto debe ir acompañado de mejores condiciones de sueldo y eso significa que debe haber cambios a las condiciones actuales. ¿Cómo se hará eso?

Hoy el problema que tenemos en la locomoción colectiva no pasa por tener o no micros eléctricas, con conexión wi-fi y etcétera etcétera... sino que pasa por algo más básico: sólo tener micros, que hoy, primero no son suficientes y, segundo, no cumplen con los horarios que se necesitan.

¿Cómo lograremos que ahora con validadores esto sea distinto? Ayer hablamos de que la nueva licitación del transporte es una aspirina al verdadero dolor que tenemos en la región, pero luego de analizar el escenario de los validadores nos damos cuenta que sin tener esto implementado durante el año 2026 nuestra locomoción seguirá siendo aún más precaria.

Hoy una de las razones de falta de buses en horarios después de las 19:00 horas es la falta de choferes. No habrá choferes nuevos si no le cambian sus condiciones de sueldos. Y los empresarios dueños de las micros no cambiarán las condiciones si no le exigen los validadores. Todo un círculo virtuoso que debió haber partido justamente por aquí.

No entendemos cómo la autoridad no parte por aquí. Es como preguntarnos, ¿qué es primero: el huevo o la gallina? ¿Qué era primero: traer micros eléctricas o primero rayar la cancha con los validadores?