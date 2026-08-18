Editorial: La incongruencia del Presidente Kast y su mirada a los medios regionales

Este martes, el Presidente José Antonio Kast acudió a la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social. En el evento, desarrollado en la comuna de Vitacura, el mandatario habló sobre la importancia de la libertad de prensa y el rol fundamental de los medios regionales.

Destacó que las radios y los medios locales son esenciales para mantener informadas a las comunidades durante situaciones de crisis o catástrofes. Asimismo, señaló que los medios que generamos contenido desde regiones deberíamos ser tomados más en cuenta.

Sin embargo, frente a las palabras del Presidente de la República, desde esta tribuna solo podemos constatar una brutal incongruencia. En plena campaña, el hoy mandatario acudió a los estudios de Puranoticia.cl. En aquella oportunidad, se le preguntó directamente por sus ingresos y la forma en que se mantenía él y su familia, considerando que hasta ese entonces llevaba prácticamente doce años en campaña, sin siquiera haber formalizado la candidatura presidencial que finalmente lo llevó a La Moneda.

La respuesta del entonces candidato Kast se hizo viral y fue replicada por innumerables medios nacionales. No solo se incomodó, sino que además se molestó, lo que quedó en evidencia durante la entrevista. Desde aquel momento, José Antonio Kast no volvió a mostrar disponibilidad para conceder una entrevista a nuestro medio.

Es muy cierto que el Presidente ha dado múltiples entrevistas a medios locales, pero jamás volvió a hablar con Puranoticia.cl. Han sido muchísimas las ocasiones en que nuestro equipo de producción ha intentado contactar a su equipo comunicacional para concertar una entrevista. El propio mandatario destacó la importancia de los medios en emergencias; sin embargo, durante el pasado sistema frontal, mientras se dio el tiempo de conversar con más de una decena de medios, no fue capaz de aceptar la llamada de Puranoticia.cl.

No podemos decir lo mismo de otras autoridades. El propio delegado y representante de Kast en la región es un asiduo invitado a nuestros espacios en televisión, radio y web. Sin embargo, una especie de censura parece recaer sobre nosotros desde el equipo comunicacional que encabeza María Paz Fadel.

Nos dio gusto y valoramos que el Presidente hablara de la importancia de los medios locales, pero también corresponde preguntarse si existe o no censura por parte de su equipo. ¿Hay preguntas o enfoques que incomodan? No solo hay que parecerlo, sino también serlo. Desde esta tribuna podemos afirmar que, al menos desde la Presidencia y en especial desde su principal asesora comunicacional, percibimos un trato distante de la equidad que se brinda a otros medios. Llevamos meses intentando comunicarnos con el Presidente y este es un intento más. ¿Necesita el Presidente que le enviemos las preguntas de manera previa? ¿Es ese el periodismo regional que le acomoda a La Moneda?

Desde esta humilde tribuna —hoy el multimedio con mayor alcance real en la Región de Valparaíso, donde la gente nos ve en televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web— esperamos salir de la «lista negra» de la señora Fadel. Esperamos estar equivocados. Lo esperamos, Presidente; eso sí, las preguntas no se las enviaremos con anticipación.