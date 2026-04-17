Editorial: La eliminación al IVA a nuevas viviendas no generará más construcción: Hay que complementar con el “Pie Cero” de Matthei

Una de las medidas que pretende impulsar el Gobierno de José Antonio Kast en su llamada ley miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional es eliminar el IVA a la nueva vivienda. Este anuncio, que en vez de ayudar al mercado inmobiliario lo estancó, de transformarse en ley podría ser uno de los hechos que reimpulse la construcción en Chile y, por ende, la generación de empleo y así comenzar a echar adelante la economía.

Sin embargo, no sería suficiente. Hoy en Chile existen más de 100 mil viviendas nuevas que están sin venderse y la velocidad de colocación de estas nuevas unidades es muy lenta, puede demorarse entre 27 y 29 meses en concretarse.

En palabras simples, tenemos casas y departamentos nuevos, pero cuesta venderlos. Por eso la solución no solo debe estar puesta en el producto, sino en aumentar la demanda, y para ello debemos ir a una de las principales causas que impide un mayor volumen de ventas de estas nuevas propiedades.

Hoy, jóvenes profesionales entre los 25 y 40 años, por ejemplo, son sujetos de crédito muchas veces en instituciones financieras para la adquisición de un hipotecario. Estamos hablando de viviendas que van en el rango de las 2.500 y las 4.500 UF. Sin embargo, la mayor traba es el pie. Por eso no es malo reflotar la idea que lanzó la propia Evelyn Matthei en su campaña, aquella que hablaba del pie cero.

La poca capacidad de ahorro existente no permite tener en una cuenta entre 20 y 40 millones de pesos; por eso, cuando se le elimina esa principal barrera para acceder justamente a su primera vivienda, claramente la demanda aumenta y se puede dinamizar el mercado de la construcción, que es el verdadero interés del Gobierno y, por ende, mejorar nuestro desempeño económico.

El proyecto de Pie Cero de Evelyn Matthei apunta a miles de familias jóvenes de clase media, que hoy quedan fuera de las políticas habitacionales y que, en ocasiones, deben vivir como allegados o pagar un arriendo, en vez de pagar un dividendo que los hace propietarios. La iniciativa consiste en un subsidio a familias jóvenes de clase media, que les permita acceder a su primera vivienda sin la necesidad de ahorrar para el pie. El beneficio podría estar dirigido a jóvenes entre 25 y 40 años, que se encuentren cotizando y para viviendas de hasta 4.500 UF, sin importar si tienen hijos o no. El beneficio es de uso exclusivo habitacional y para la primera vivienda, pudiendo accederse una sola vez por RUT.

Este beneficio, sumado a la rebaja del IVA de la vivienda por al menos 24 meses, no 12 como propone el ejecutivo, sería una verdadera inyección al alicaído sistema inmobiliario en Chile. No solo aumentaría la demanda, lograríamos bajar considerablemente el stock de viviendas, junto con ello, motivaría a la inversión de nuevos proyectos y, por ende, a una rápida generación de empleos, por lo tanto, un círculo virtuoso.