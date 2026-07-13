Editorial: La ausencia de Ripamonti tras la tragedia y el desorden de la Feria Caupolicán en Viña del Mar

Este domingo, la comunidad de Viña del Mar despertó con una trágica noticia. Seis personas fallecidas y al menos siete heridos —entre ellos dos lactantes— es el saldo de un fatal accidente provocado por un cabo de la Armada de Chile, quien arrasó con parte de una vereda en el populoso sector de Gómez Carreño, donde se ubica la Feria Caupolicán.

Inmediatamente se hicieron presentes los equipos de emergencia de Bomberos y Carabineros, así como el propio delegado presidencial. Incluso el presidente José Antonio Kast envió su pésame desde La Moneda. Sin embargo, en el ámbito local, había una gran ausente: la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti. ¿Dónde estaba?

La alcaldesa formó su carrera política en las redes sociales. No olvidemos que es una de las figuras mejor evaluadas de la oposición y su presencia —sobre todo en Instagram— es permanente: transmisiones en vivo y videos muy bien producidos y definidos. Sus redes son parte de su esencia. Al momento de escribir esta editorial, por ejemplo, en su cuenta que alcanza los 385 mil seguidores, tiene anclada como primera imagen una publicación en referencia al megaincendio. Es un post de hace 127 semanas en el que se muestra abrazando a los damnificados y acompañándolos en el dolor de haber perdido a sus familiares y sus casas, exhibiendo fotos dantescas. Comienza su publicación contando del despliegue... “Estuvimos desplegados...”, escribe Ripamonti.

¿Pero dónde estaba este domingo? Muchos podrán decir que era fin de semana, que tiene todo el derecho a descansar o a estar fuera de la ciudad, y claramente hay mucha razón en aquello. Sin embargo, ella misma, los propios fines de semana —y tal como lo grafica en sus redes sociales—, se esfuerza levantándose muy temprano para acompañar a la comunidad en eventos deportivos, corridas, etc. Por lo tanto, no es un tema de fin de semana.

Tampoco es un tema de no querer mostrar el dolor ajeno. ¿Qué más doloroso que aquel posteo del megaincendio que lleva anclado 127 semanas en su perfil? Simplemente no se entiende por qué no apareció la alcaldesa. Ningún contacto con los medios, ningún posteo, ninguna frase; solo un comunicado oficial, pero no aquel acercamiento que se esperaba de ella.

Recién 24 horas después, por la mañana y fiel a su estilo, llegó la publicación a sus redes. Antes no estuvo, y lo preocupante es descifrar dónde están las prioridades de la autoridad. ¿Qué es más relevante: dedicar el domingo a un triatlón o, en un domingo cualquiera, acompañar en terreno a las familias de los viñamarinos que murieron arrasados por una de las peores tragedias viales que recuerde nuestra Ciudad Jardín? Todo esto en un lugar que es el rincón de la humildad, el trabajo duro y el sacrificio, como lo es la Feria Caupolicán de Gómez Carreño. Pero ella no estuvo, ni siquiera para un reel en su Instagram.

Hoy la tarea es hacernos cargo del desorden de la Feria Caupolicán y, nos guste o no, la responsabilidad aquí también es municipal. Muchas veces, desde esta misma tribuna, hemos aplaudido el rol de Ripamonti —incluso nos hemos identificado como "ripamontianos"—, pero no podemos ocultar la decepción que los viñamarinos sintieron este domingo al ver que su lideresa no apareció.

Esperemos que se haga cargo del desorden de la feria. Esta tarea quizás no sea tan atractiva como inaugurar el Festival de Viña ni tan relevante como aparecer en la Cadem, pero es sumamente necesaria y es de estricta responsabilidad municipal. Así como ella debía estar el domingo en terreno, ahora también debe aprovechar la oportunidad tras esta tragedia para poner orden en Gómez Carreño. No nos decepcione dos veces, alcaldesa.