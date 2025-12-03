Editorial: Kast acorralado, al desnudo, pero ¿en problemas?: El costo del mal día y peor debate de José Antonio

No fue una mañana grata la de este miércoles 3 de diciembre para José Antonio Kast. Su performance en el Debate Archi frente a Jeannette Jara fue, quizás, el más desfavorable para la carta de Republicanos desde que es candidato y esto a solo días de la segunda vuelta.

Por otro lado, la carta oficialista pudo haber vivido su momento peak comunicacional. Logró acorralar a Kast, lo dejó al desnudo, pero ¿le generó un problema? Es la gran duda que solo podremos saberla la noche del 14 de diciembre próximo.

Lo cierto es que José Antonio Kast sin poder hablar de seguridad, se quedó sin tema. En las más de dos horas de debate la bandera de lucha del candidato de derecha fue obviada por los periodistas, colocando temáticas de carácter económicas y de migración que desnudaron la poca profundidad en el manejo de las respuestas de quien lidera las encuestas.

Kast estaba incómodo, descolocado, hasta sus ironías le pegaban de vuelta como cuando Jara lo comparó con el Chavo del 8. La verdad es que barrieron con él. Ahora, para ser justos, Jara hizo el show que debía hacer. No tenía nada que perder, y mucho que ganar. Nadie fue capaz de criticarle los ofertazos que se mandó en Viña del Mar, ni menos el desconocimiento de la labor de reconstrucción, ahí se nota el mal centralismo de quienes lideraron el debate, aunque había representantes de regiones más alejadas del centro, y también el mal trabajo del equipo comunicacional de Kast. Creen que Santiago es Chile.

Quizás el mayor error del equipo cercano a Kast es justamente ese: la desconexión con el verdadero sentir de la calle y las regiones. Nadie puede negar que quien mejor maneja las redes y la publicidad digital es Republicanos. Qué mejor ejemplo el tema de los bots. Quién mejor que ellos manejan con tanta eficiencia el relato destructivo, solo resta escuchar las ironías de su candidato. Solo ver los espectaculares cierres de campañas regionales, hasta con supuestos vidrios antibalas, si eso no es manejar el espectáculo, qué es. Pero ¿quién se cree realmente ese discurso?

Pablo Longueira algo adelantó cuando dice que Republicanos “ha rescatado la mística original” de la UDI, esa que se llamaba popular, la misma que llegaba a los estratos sociales más bajos de nuestra sociedad ¿o no? No es coincidencia que justamente Kast haya ganado en cuatro de las cinco comunas más pobres de Chile. Nos recuerda incluso la época de las “calcetineras” de Pinochet. Puro grito, puro show, poca autocrítica y más gritos. Total, lo único que había que decir era que los comunistas se comían las guaguas y eran terroristas.

En palabras simples, no se requiere de tanta profundidad para encantar a ese electorado. Solo se requiere una bonita cáscara, un mensaje asociado al miedo o la seguridad, sumado a un branding publicitario que, la verdad, Republicanos lo hace a la perfección.

Ahora se entiende porque Kast selecciona a los medios y a los periodistas que van a su comando, se entiende por qué se niega a ir a entrevistas. Todo parece indicar que cuando el tema es distinto a seguridad, no hay respuestas. Ni siquiera fue capaz de decir si indultaría o no a Krassnoff. Nunca dijo de donde ahorraría 6 mil millones de dólares. Menos fue claro cuando se le preguntó por la megatoma de San Antonio y qué haría con los desalojados, hasta quedó al descubierto que no podía echar a los venezolanos ilegales en Chile. Pero ¿esto le traerá un problema a Kast? La verdad que es poco probable. Ya no ganará con ese 60 a 40 por ciento, con suerte quizás pase el 55%, pero lo que está claro es que, así como Jeannette Jara es buena para los ofertones de campaña, queda develado que podríamos estar al frente de un José Antonio Kast que, como dice el dicho, es “mucho ruido y pocas nueces”, pero que ganará igual, quizás sea el menos malo, porque al menos en sus respuestas no vimos al mejor.