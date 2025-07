Editorial: Juego Limpio: Una presidencial con ideas, no con descalificaciones

La carrera presidencial está desatada, y en vez de ver lluvias de ideas de las principales candidatas y candidatos en competencia, comenzamos a ver una serie de actos descalificatorios entre ellos.

Primero hacia la carta del oficialismo, a quien se le nombra con un despectivo tono al decirse “la comunista” por partir por lo bajo. Lo mismo cuando se refieren desde el otro lado a José Antonio Kast, a quien no es primera vez que lo vinculan al nazismo, lo mismo pasa con Johannes Kaiser, no olvidemos aquellos muñecos colgados.

Misma situación que le ocurre a Franco Parisi, quien en plena conferencia en una universidad en el norte del país sufrió de una verdadera funa de un grupo de “feministas” como él mismo calificó, quienes mostraron un lienzo que lo acusaba de “misógeno”.

Como guinda de la torta tenemos las palabras de Evelyn Matthei, quien este jueves salió hablar en forma directa sobre el supuesto alzheimer que le afectaría y que ha sido un rumor que ha circulado fuertemente en el ambiente político en las últimas semanas.

La candidata de Chile Vamos acusó una “campaña en mi contra, que es asquerosa, de verdad asquerosa, porque alteran videos míos. Cuando yo muchas veces hablo con ‘emm..’, pero ellos lo alargan a 10, 15 segundos. Entonces, pareciera que yo estoy vacilando, o que tengo alzheimer, como lo han dicho ya en forma específica”.

Lo cierto que con la franqueza y claridad que abordo Matthei este rumor que circula en su contra, no solo debería traerle réditos políticos, sino que además debiese también marcar un antes y un después en la carrera a la presidencia.

Tenemos que poner en la mesa, en el debate, las ideas que cada uno representa, y no las descalificaciones mutuas entre candidatas y candidatos.

Este llamado también formó parte de lo que dijo el Cardenal Chomali, ante las presidenciales de Chile: "Promovamos ideas, no el odio". El representante de la Iglesia Católica fue más allá afirmando que “pido a los candidatos a la presidencia el máximo respeto por la dignidad del adversario; que nunca recurran a la violencia, en ninguna de sus formas, como método político; que sean un ejemplo para los jóvenes de cultura cívica, magnanimidad, respeto mutuo”, es parte de lo que dijo.

Estas palabras no son más que de sentido común y deberían ser la prioridad de comandos, jefes de campaña, voceros y de los propios candidatas y candidatos. No obstante, hoy la polarización se hace cada vez más evidente. Seudos espacios dedicados supuestamente a las ideas políticas, y que se han convertido en un show televisivo como por ejemplo el espacio "Sin Filtros" son parte de la mala política. No olvidemos que justamente el conductor de este espacio Gonzalo Feito, fue quien primero habló de una supuesta bajada de Matthei de la carrera presidencial y desde ahí el rumor de su “mal de la cabeza” comenzó a inundar las redes y también los WhatsApp internos.

Hoy las ideas deben primar, el respeto y la altura de miras en el debate. Chile hoy más que nunca y su gente necesita no dejarse llevar por caricaturas que quieren levantar sobre quienes buscan representarnos. Necesitamos ideas no descalificaciones, en el fondo, queremos un juego limpio de cara a La Moneda.