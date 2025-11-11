Editorial: José Miguel Insulza: Un socialista del “establishment” haciendo turismo electoral

Es muy difícil encontrar una persona mayor de 45 años que no reconozca al “Panzer” Insulza. Cuando su nombre apareció por ahí en el mes de agosto como opción al Senado por la Región de Valparaíso todos se imaginaron una verdadera “máquina electoral”, una locomotora.

Un nombre con su experiencia política y con su estatura pensamos vendría a ser un aporte a la carrera senatorial. Pero nos encontramos solo con el nombre. De “máquina” ya no queda mucho. Y no se tratan de sus 82 años, qué mejor ejemplo que ver a Germán Correa, también candidato al Senado, pero con sus 85 años muestra una agilidad no solo mental, sino que de plena vigencia.

Insulza camina lento, pero no solo eso, no conoce nada de nuestra región. Increíblemente cuesta creer que un hombre de tanta envergadura política, un verdadero socialista del “establishment” se transforme en lo que tantos hemos criticado en cada elección: un turista electoral.

Lo que está claro es que Insulza no es Allende. Y lo que está más claro aún que tampoco tiene los asesores que pudo tener la ex senadora. Debemos recordar que la llegada de la hija de Salvador también se da tras un cambio de circunscripción desde Atacama a Valparaíso, mismo caso de Insulza que viene desde Arica.

Eso sí que Allende al menos logró pelear su última elección en Atacama, en cambio el triunfo de Insulza en Arica recuerda a las primeras mayorías de Sergio Romero en la década de los 90 en el sistema binominal. Ganaba corriendo solo.

Hay una frase que dice más vale retirarse con aplausos que con silbidos, o bien la que dice “es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo, que insistir y convertirse en una verdadera molestia”.

No se merece Insulza el resultado que sacará este domingo. Por su trayectoria, por su peso. Claramente sus cercanos más preocupados de que haga un buen rol, quizás estuvieron más atentos a cobrar los últimos meses. Era tanto el desconocimiento de la zona de su equipo cercano, que un “magister en comunicaciones” en plena campaña en Quintero ni siquiera supo encontrar un baño.

Qué decir de aquellos que dijeron que Tomás de Rementería hacía campaña por Karol Cariola, solo hay que ser de la región para darse cuenta si alguien se beneficia de aquella relación es justamente el primero. Quien ayuda a alguien ahí es Cariola. Y por último de Rementería se lo merece, mal que mal le hicieron la tarea bien difícil, que de salir electo sería una verdadera odisea cuyo merito solo será de él … bueno y de los votos que saque el “Conejo”. Pero de Insulza, nada de nada, un penoso turista electoral, ni la política, ni la región, ni él mismo se merecía esta despedida de las tablas.

Un verdadero error gramatical intentar una campaña que ni siquiera pudo definirse como testimonial.