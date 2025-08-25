Editorial: Hospital de primera categoría sin accesos y sin micros

Todos quienes vivimos en la Región de Valparaíso hemos vivido de cerca la construcción del emblemático Hospital de Marga Marga. El centro asistencial que será la cabecera de atención de las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué está prácticamente listo para comenzar a funcionar, sin embargo, esto no podrá ser como se tenía pensado.

Desde el comienzo esta construcción tuvo una problemática que no fue abordada con anticipación: sus accesos. En el año 2022 Puranoticia.cl advirtió los problemas que tendría el futuro Hospital Provincial Marga Marga debido a la falta de conectividad hacia sus instalaciones en la comuna de Villa Alemana, siendo uno de los nudos centrales la construcción de la calle El Abanderado para poder llegar hasta el centro asistencial.

Pero han pasado más de tres años y todo parece estar donde mismo. Como siempre nos pasa tenemos un buen diagnóstico de lo que nos falta, pero poco se avanza y en el fondo tenemos una infraestructura de primer nivel que no puede funcionar.

"¿De qué sirve tener infraestructura de primer nivel si el entorno no acompaña?", dijo en marzo el alcalde de la comuna que albergará el recinto, Nelson Estay. Y lo cierto es que llegar hasta el Hospital de Marga Marga será un verdadero caos para quienes no tengan movilización propia. Y para quienes la tengan será un caos estacionar, algo muy similar a lo que pasó con el Hospital Biproivincial de Quillota.

La mayor problemática de este recinto asistencial está en la logística de su funcionamiento. Por ejemplo trabajadores y futuros pacientes que viven Olmué y Limache no tienen una línea de buses que llegue al lugar. Similar situación podrían tener quienes viven en sectores como El Belloto Sur en Quilpué o Troncos Viejos en Villa Alemana, ambos populosos sectores de las comunas que deberán atenderse en el esperado y ansiado Hospital de Marga Marga.

El problema en números se entiende clarísimo. Por ejemplo, el recinto tendrá 2.100 funcionarios, pero sólo 500 estacionamientos. ¿Cómo se hará con los pacientes? Sumado a eso la famosa Calle El Abanderado parece más bien un pasaje, y eso dificulta aún más cómo funcionará el día a día de este mega centro de salud.

La deficiente situación que hoy sale a la luz nuevamente, pero que fue advertida en su minuto, parece tener pocas posibilidades de solución antes de la inauguración, y eso va a derivar que se irá abriendo poco a poco el recinto hospitalario, y lo que es peor: no hay claridad de cómo se solucionarán los problemas.

Aquí desde el Ministerio de Transportes, pasando por el mismo Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y los municipios de las cuatro comunas del Marga Marga, tienen una dura tarea para lograr que ir al nuevo centro de salud no sea un problema mayor y que este pueda estar operativo. Una situación que no es de extrañar teniendo en cuenta que, lamentablemente, en nuestra región estamos acostumbrados de este tipo de problemáticas que de verdad no se logran comprender.