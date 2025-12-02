Editorial: Gobierno de Boric y Ministro Montes por megatoma: Golpean la mesa y dan mazazo a los especuladores inmobiliarios

Una secreta operación realizaba el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y en especial el Ministro de Vivienda Carlos Montes, que permitiría resolver en parte la crisis que se vive en la megatoma de San Antonio. Secreta, hasta que en horas de la tarde de este martes 2 de diciembre Puranoticia.cl la revelara.

Fue nuestro medio quien pudo acceder a un oficio emanado desde la oficina del Serviu en Valparaíso hasta el gabinete del Ministro Montes, en donde se solicitaba que se dictase un Decreto Supremo de Expropiación Parcial de al menos 3 lotes pertenecientes a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, y que son parte de la denominada megatoma más grande de Chile.

Unas horas después de nuestra publicación, el propio Ministro Carlos Montes, blindado por los Ministros Álvaro Elizalde del Interior y Camila Vallejo, Ministra Secretaria general del Gobierno, salieron a confirmar la publicación de nuestro medio y dar detalles de este secreto plan de expropiación.

Este verdadero golpe deja en evidencia como secretamente el Ministro Montes siempre quiso dar una solución a las miles de familias que llegaron hasta el cerro Centinela, sin embargo los dueños de los terrenos nunca quisieron llegar a un acuerdo, pese a las intensas negociaciones.

La idea de expropiar por parte del Ministerio pone arriba de la mesa un modus operandi, hasta ahora, no muy ocupado por las autoridades que pueden justamente hacer caer a los llamados especuladores inmobiliarios.

No es un misterio que, muchas veces, son los propios propietarios de un sitio eriazo quienes permiten, y hasta dan ciertas libertades, a quienes no tienen un hogar para que tomen sus terrenos, y luego generar una crisis social y obligan al Estado a comprar a elevados precios.

El misterio que existe tras la megatoma de San Antonio, y cómo se fue poblando hasta llegar a 10 mil personas, no es distante de aquella hipótesis. Inclusive, cuando Radio Bío Bío muestra el vídeo en donde uno de los representantes de la inmobiliaria se reúne con vecinos y ofrece justamente los predios a sus ocupantes, esto fue en el 2019.

¿Los dueños de la inmobiliaria facilitaron a los vecinos que se tomaran el terreno?, ¿quién ganaba con que esos terrenos fueran ocupados?, ¿tendrían el costo que pretrendían cobrar los dueños sin esas 10 mil familias? Las respuestas parecen obvias, por eso es tan relevante la jugada del Ministro Carlos Montes quien, además, puede marcar un precedente para el futuro y de cómo poder enfrentar estos verdaderos dilemas sociales que se ve enfrentada la autoridad, independiente del color político.

Hoy los especuladores inmobiliarios que pudieron tener o tienen intereses en la megatoma de San Antonio recibieron un mazazo, será la ley quien fijará un precio por sus terrenos, y será el Estado, quien vía expropiación, pueda comenzar a entregar soluciones habitacionales viables a miles de personas que incluso ya se encuentran agrupadas en cooperativas.

No será una solución final. Igual habrá desalojo de parte importante de la toma, pero no será el total, una parte con esta expropiación del Estado podrá ver realidad el sueño de la casa propia, y quizás Montes deja éste como su mayor legado en este Gobierno, en donde ha sido tan golepado. La expropiación puede ser la vía para acabar con la especulación inmobiliaria en los campamanentos de Chile.