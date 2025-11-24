Editorial: Festival de currículum en el Sporting Club de Viña del Mar

Este fin de semana una acotada pero trabajada agenda tuvo a José Antonio Kast en la Región de Valparaíso. La idea original era ir a uno de los sectores afectados por el megaincendio. Se le pidió a quien se postula como Ministro de Vivienda que hiciera la agenda, nos referimos a Iván Poduje, el arquitecto panelista de Sin Filtros y ex candidato a alcalde por Viña del Mar.

Algo sucedió que se le fue en collera a Poduje armar un buen punto de prensa en el sector del Olivar. De hecho, habían más políticos que afectados por el megaincendio. En una búsqueda por tratar de aprovechar el dolor de miles de familias que aún están lidiando con la reconstrucción, lo cierto es que no causó mucho efecto el tema, y no solo no se dieron recetas concretas, sino más bien se siguió compartiendo el diagnóstico que todos sabemos: que el actual gobierno no lo ha hecho bien.

Posterior a ese encuentro, la comitiva santiaguina de Kast llegó hasta el Sporting Club de Viña del Mar. En el lugar, toda la plana mayor y menor de Chile Vamos esperaba al candidato. Sus alcaldes emblemáticos de la línea de Marga Marga acompañados de un par de diputados electos, pero sin la presencia por ejemplo de los emblemáticos “andreses”, ni Longton ni Celis acudieron a la cita.

La idea era impregnar el apoyo sincero y leal a un José Antonio Kast que cuidó de buena manera su relación con la prensa. Por ejemplo, a este medio no le llegó ninguna convocatoria de prensa, ninguna invitación, claramente como ha sido costumbre del candidato de Republicanos nos ha evitado desde la vez que se le preguntó de qué vivía José Antonio.

La fiesta en el Sporting era patética, según algunos de los que fueron al lugar. Más bien parecía un encuentro que se ve en las juveniles del fútbol. Todos querían mostrarse. Todos querían la foto. Se dio hasta un festival de codazos para sacar la mejor foto con quienes ya consideran el próximo Presidente de la República.

Ex seremis, ex gobernadores, ex alcaldes, ex cesantes de la época del Gobierno de Piñera. Todos estaban presentes. Candidatos que perdieron, esposos de candidatas ganadoras, todos mostrando la mejor cara para ser considerados quizás en algún puesto del futuro gobierno.

¿Quieren que gane Kast o quieren asegurarse el sueldo? La duda quedó en el ambiente. Más de alguna carpeta quedó olvidada en el lugar. Hasta el diseño completo de un futuro gabinete regional estaba palmado en algunas hojas escritas a mano e incluso con borrones. Lo cierto que se hablaron entre ellos, solo para ellos, sin decir nada concreto. Para que arriesgar dicen algunos, si todo indica que ganarán.

Por eso se entiende que José Antonio no haya ido al debate de Mega que haría Tomás Mosciatti, o que haya esquivado la invitación de Don Francisco a Canal 13 a realizar el programa Dos Caras de La Moneda. Total, según los cálculos, los números dan. Ya se les dijo que gobernarían con Chile Vamos, ahora hay que ajustar la plantilla y preparar los currículum para agarrar un puesto desde marzo en adelante. Así es la política, así es el estilo que nos tienen acostumbrados. ¿Podrá ser que hacer el asado antes de tener la vaca le pase la cuenta? Lo más probable que no, y que volvamos a ver los mismos de siempre sentados en marzo, ahora en la espalda con un cuadro de Kast. Es entendible. De algo tienen que comer. Nos encantaría que la elección sea por meritocracia, pero es mucho pedir.