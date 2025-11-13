Editorial: ¿Falta de gestión de alcaldesa Nieto?: Se enreda el plan para controlar el comercio ambulante en Valparaíso

Todos hemos sido testigos del cambio que ha ocurrido en el sector del Mercado Cardonal de Valparaíso en relación al comercio ambulante. Hoy, la ciudad Puerto, la cual no ha podido recuperar el norte desde el estallido social, se esperanzó cuando vio que la alcaldesa Camila Nieto tomaba las riendas y comenzaba hacerse cargo de un problema endémico para Valparaíso, sin embargo, todo parece indicar que esto tuvo partida de caballo inglés.

Le ha costado definición y claridad a Camila Nieto. Nadie duda de sus buenas intenciones, nadie duda tampoco que le ha puesto empeño en dar cumplimiento a su promesa de campaña, pero lamentablemente parece no tener la claridad de cómo dar el siguiente paso.

Si ya se logró erradicar parte importante del comercio ambulante del Mercado Cardonal, no se puede volver a colocar en el mismo lugar ahora a los mismos ambulantes disfrazados de una legalidad que es engañarnos.

Aquí no solo se trata de erradicar el comercio ambulante, sino que de convertir a la ciudad Puerto en un lugar atractivo para abrir nuevos locales. ¿Cómo va a ser atractivo para un emprendedor abrir una zapatería si es más fácil legalizarse como ambulante y vender zapatos en la calle sin pagar arriendo por ejemplo?

Camila Nieto debe cambiar su estrategia. La voluntad la tiene, la disposición también, pero todo parece indicar que no sabe cómo. Hoy si queremos entregarle la oportunidad a un ex ambulante que se legalice debemos entregarle una caña de pescar, y no darle el pescado en la mesa. Es muy buena la idea de ayudar, sobre todo a los adultos mayores, pero si queremos realmente hacerlo no podemos volver a colocarlos en la calle.

Acá tampoco se trata de inventar la rueda, ni menos llenarnos de estudios, sino que mirar lo que resulta en otros lados. Qué buen ejemplo es lo que se vive en Tacna por ejemplo con centros comerciales como los Polvos Rosados o los Polvos Azules. En el mismo Puerto hace años lo tuvimos. Nuestro querido mercado Persa.

Es eso lo que debemos crear. Un gran mercado Persa en Valparaíso en donde tengan cabida cada uno de los emprendedores que hoy copan nuestras calles en su calidad de ambulante.

Ordenarnos, capacitarlos y entregarles herramientas. Eso es gestión, lo demás es simplemente intentar tapar el sol con el dedo. Ya se avanzó y se pensó en el comercio ambulante, no retrocedamos, simplemente evaluemos que es lo mejor.

En Valparaíso debemos reconvertir a los ambulantes, apoyarlos, pero también devolverle la tranquilidad al comercio establecido y garantizarles que no tendrán una competencia desleal en la vereda, y por sobre todo devolver también el atractivo de invertir a quienes piensan abrir un nuevo local comercial.

Es esa la gestión de un líder o de una lideresa como les gusta llamarse, la decisión y la disposición de hacerse cargo de la problemática del comercio ambulante la alcaldesa Nieto la tiene, ahora veremos si logra impregnarle gestión a la solución, y sobre todo abrir a la comunidad el debate y no tomar las decisiones encerrada en cuatro paredes.