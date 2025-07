Editorial: Falta de capacidad: El verdadero trasfondo de la Reconstrucción de Papel

La llamada reconstrucción que está en pleno proceso en las comunas de Viña del Mar y Quilpué deja varias enseñanzas que como país debemos comenzar a tomar en cuenta con miras al futuro.

Nuestra larga y angosta faja de tierra esta propensa a diversas catástrofes. Incendios, terremotos, tsunamis, inundaciones incluso tornados son parte de los acontecimientos de los cuáles debemos tener preparación.

En la entrevista realizada al Ministro Carlos Montes en nuestros estudios, la máxima autoridad encargado de uno de los mayores problemas sociales que tenemos en Chile como es el acceso a la vivienda, nos manifestó su mea culpa del proceso, fue claro: “hemos hecho cosas mal”, y eso está a la vista, el tema hoy, más que seguir en la crítica fácil, creo que debemos aportar con la solución.

Mayor flexibilidad que quizás ya se comenzará a ver en los casos de los damnificados que auto reconstruyeron, quizás una ley del mono, pero por sobre todas las cosas lo que no puede volver a pasarnos es no tener claro que hacer cuando una catástrofe azote Chile.

Lo que podemos sacar como enseñanza que en febrero del 2024, cuando este Gobierno se encuentra con la problemática de la reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué, no había claridad en cómo enfrentar el problema.

Se perdió mucho tiempo en estudios, en reuniones, en visiones, pero en lo concreto, la ayuda a los miles de damnificados solo fue un papel, un subsidio, de ahí viene el derivado que hemos bautizado como Reconstrucción de Papel.

Ya en el pasado cuando se modificó la ley para cambiar la antigua Onemi por el actual Senapred se dio un paso. No obstante, no es suficiente. Hoy Chile debe trabajar en un organismo independiente con atribuciones especiales y propias para entregar soluciones rápidas. Se deben construir escenarios para cada catástrofe, debemos tener considerado desde antes que hacer por ejemplo si un terremoto azota la zona centro, norte o sur del país. Qué hacer si se destruyen casas, se caen edificios. Tener planes diseñados para actuar.

En la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué post megaincendio, faltó capacidad. Eso está demostrado. No se trata de menospreciar el trabajo del propio Ministro Montes o de los directores del Serviu Rodrigo Uribe o Nerina Paz López, o de la Seremi Belén Paredes. Nadie duda de las horas de trabajo intensas que ellos pueden dedicar a sus labores, pero el tema es capacidad.

Por más nueva que sea una camioneta, no podemos sobrecargarla. Si tenemos un vehículo con capacidad de mil kilos, no podemos meter mil quinientos porque se va a reventar. Hoy vemos autoridades reventadas. Era necesario colocar un delegado presidencial de reconstrucción, es necesario tener un diseño previsto. No se puede hoy poner en los mismos hombros más responsabilidades de las que se pueden cumplir.

Hoy nos queda claro. La reconstrucción tiene un problema de capital humano. De capacidades. Lo que existe seguirá avanzando literalmente como se pueda, lento, la voluntad existe, lo que no existe es el liderazgo adecuado para enfrentar tamaña responsabilidad. En resumen, no es que falte plata, falta la capacidad para liderar y planificar, ese es el verdadero culpable de la lentitud de esta reconstrucción de papel.