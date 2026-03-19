Editorial: Expansión del tren desde Limache a Quillota, La Cruz y La Calera sin ninguna certeza

Era un secreto a voces en los pasillos de EFE. Hace meses se sabía interiormente que el proyecto que había prometido el Ex Presidente Gabriel Boric de unir Santiago con Viña del Mar en tren vía La Calera, Llay Llay y Batuco no tenía ninguna viabilidad. No solo por lo malo del planteamiento inicial, sino que además no tenía rentabilidad social que permitiera hacer la inversión requerida y porque siempre se supo que el trazado lógico debía ser paralelo a la Ruta 68.

Pero también existía otro temor en EFE, que se comienza a develar y que lo más probable es que marque un retroceso enorme en las expectativas de nuestros habitantes de la región:la esperada extensión del tren desde la Estación de Limache hasta La Calera.

Tras escuchar al Ministro de Transportes Louis de Grange “cae de cajón” que nuestra ansiada expansión, que la región lleva esperando más de 30 años, no se va a concretar.

"Se van a revisar todos los antecedentes de los distintos proyectos, se tiene que hacer un análisis socioeconómico con la rentabilidad social y, en función del resultado del análisis socioeconómico y del presupuesto disponible como país, se van a definir las prioridades sociales para los distintos sectores y para los distintos territorios", fueron las palabras del hombre que ama el sistema Metro, que lo defiende e inclusive tiene puestos los ojos en generar nuevas líneas de expansión, no así en regiones.

En la interna de la empresa EFE, tanto regionalmente como nacionalmente, se sabía que el nombramiento de ex Presidente de Metro iba a ser una amenaza para el plan de trenes para Chile y la verdad que mucha razón parece haber en aquello. No solo no es amigo de los trenes el Ministro, sino que además no le agradan del todo las micros eléctricas en sectores rurales e inclusive, como él mismo lo dijo, tiene la idea de extender el tamaño de los taxis colectivos, es decir, poner furgones tipo transporte escolar al más puro estilo de Perú y Bolivia.

Entendemos que las zonas rurales pueden ser vistas de una manera bastante despectiva por un tema de desconocimiento, sobre todo por este ingeniero civil de ascendencia francesa, sin embargo, el Ministro no puede venir a cambiar un compromiso y una deuda que el Estado de Chile tiene con nuestra Región de Valparaíso.

Acá es indispensable el liderazgo regional. Nadie nos da certezas de que la extensión del tren a La Calera va a construirse. Nadie nos da fechas, nadie conoce un cronograma o carta Gantt real que nos garantice, o al menos se acerque a una fecha de inicio de obras, y qué hablar de un inicio de servicios. La empresa nos contestó políticamente correcto: “El proyecto de extensión ferroviaria a Quillota, La Cruz y La Calera está en desarrollo. Actualmente, se encuentra en el proceso de evaluación ambiental, esperando la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que habilita el inicio de una serie de actividades habilitantes para la fase de ejecución. De forma paralela, está en curso la fase de ingeniería de detalle de este proyecto que retornará el tren de pasajeros a la Provincia de Quillota”.

Pero ¿y las fechas?, ¿lo que dijo el Ministro dónde queda? El delegado presidencial Manuel Millones tampoco entregó certezas. Hoy la región se merece saber de la primera autoridad con certeza cuándo llegará el tren a La Calera, cuándo parten las obras, o bien que no nos sigan engañando y que nos digan de una vez por todas que no tendremos expansión porque no solo no hay dinero para hacerlo, sino porque es mejor y más rentable socialmente ampliar una línea de metro en Santiago. Solo queremos certeza. ¿Podrá darlo el Gobierno de emergencia de Kast y compañía?