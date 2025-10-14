Editorial: ¿Es Evelyn Matthei la única que le puede ganar a José Antonio Kast?

Queda prácticamente un mes para que estemos viviendo la primera vuelta presidencial, y no hay encuesta que no muestre que José Antonio Kast y Jeannette Jara pasarían a segunda vuelta. En prácticamente todos los estudios se muestra al candidato de Republicanos y a la carta oficialista como quienes se enfrentarían en el balotaje, mismo escenario en donde ninguna encuesta le da el triunfo a la candidata comunista, sino que todos apunta que será el ex diputado UDI quien llegaría a La Moneda.

¿Está todo definido en las encuestas entonces? Bueno lo cierto es que no se puede afirmar, pero si podríamos estar viviendo un escenario de voto oculto muy parecido a lo vivido por ejemplo en la pasada presidencial, o lo que se vivió en el último plebiscito del apruebo o rechazo. En el primero de los casos nunca se vio en ninguna encuesta o sondeo que Franco Parisi pudiera salir tercero en primera vuelta, y tampoco nadie vio en ninguna encuesta una diferencia de más de 20 puntos entre el Rechazo y el Apruebo.

En este 2025 la verdad es que en ningún sondeo se aprecia que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta por ejemplo en vez de José Antonio Kast. Por otro lado se comenzó a desvanecer hace meses la idea que dos candidatos de derecha puedan pasar al balotaje, y con la primaria del oficialismo ya resulta, y la poca capacidad de daño de Artés y Enríquez-Ominami, nadie tampoco pondría en duda que Jeannette Jara se instale en segunda vuelta.

Es aquí donde volvemos al principio. Un Kast versus Jara, gana el primero en todos los escenarios. Es aquí donde aparecen justamente los viudos de la extinta Concertación. Los mismos que ven con recelo volver a los extremos. Los que no confían ni en la extrema derecha, ni menos en la extrema izquierda, pese a tener experiencia en conjunto con los comunistas. ¿Puede ser que mucha gente de centro izquierda vote por la centro derecha para evitar que la extrema derecha gane?

No sería un escenario nuevo en los últimos tiempos. Ya sucedió en Alemania donde para evitar que la extrema derecha llegara al poder, fue la centro izquierda quien eligió a la centro derecha. ¿Será que aquel voto oculto contra Kast, y más cercano a Jara, termine flameando secretamente la bandera de Matthei para evitar el extremo?

Es un voto oculto. Uno que quizás por vergüenza o para ser cauto no nombra a viva voz a la candidata de Chile Vamos. Un voto cauto que prefiere asegurar en una segunda vuelta que por ningún camino las ideas republicanas puedan llegar a La Moneda. El mal menor para la gente de izquierda o la más moderada para la gente del centro. Lo que parece estar claro, es que la única que puede evitar que José Antonio Kast gane la presidencia es Evelyn Matthei, para eso debería ser ella quien pase a segunda vuelta. Para que eso suceda, claramente la centro izquierda si es pragmática, al menos en primera vuelta, ya sabe donde debe poner su voto. De lo contrario, no habrá nadie que pare a los Republicanos.

¿Podría estar pasando este escenario en realidad y que las encuestas no lo estén detectando? ¿Sería probable que, parte importante de la centro izquierda, vote por Matthei secretamente para evitar el paso de Kast a segunda vuelta? Una verdadera incógnita que dilucidaremos el 16 de noviembre.