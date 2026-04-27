Editorial: En los 99 años de Carabineros hay que enfrentar la crisis de contingente con mejores incentivos

99 años cumple este 27 de abril Carabineros de Chile. Fue justamente en el año 1927 cuando el General Carlos Ibáñez del Campo fundó esta institución, enfocándose en la seguridad ciudadana tras la fusión de la Policía Fiscal y el Cuerpo de Carabineros. Hoy enfrentamos, eso sí, una crisis interna en la propia rama de las fuerzas de orden y, al mismo tiempo, una sensación de inseguridad en el país que nos pone en jaque.

Primero debemos hacernos cargo de describir la crisis estructural profunda en el contingente de Carabineros que está marcada por un déficit histórico de personal operativo. Hoy existen más de 12 mil vacantes sin cubrir, una pérdida cercana a 5 mil efectivos policiales de calle que se viene agravando desde el año 2019.

Hay un claro desinterés sostenido de la población en la carrera policial, generando una fuerte disminución en la entrada de nuevos funcionarios. Esto ha provocado, en jornadas extensas, altos niveles de estrés en el personal activo y sobrecarga laboral. Lo grave de esta situación es que existe una “epidemia silenciosa” con más de 33 casos de suicidios en 8 años, además de un alto promedio de ausencia por licencias médicas que se duplicó entre los años 2019 y 2023.

Esto provoca sin duda mayores tiempos de espera ante emergencias, siendo una máxima que muchas veces llega una patrulla municipal antes que el propio contingente de Carabineros. El diagnóstico es claro: falta apoyo estatal, los sueldos son muy poco competitivos, existe una alta exposición mediática de los efectivos policiales, además de un debilitamiento de la legitimidad institucional.

Si necesitamos más efectivos policiales, ¿qué estamos haciendo para revertir la situación? Cuesta dimensionar la gravedad que justamente recae en el Gobierno cuando en la Comisión de Hacienda del Senado la propia Ministra de Seguridad se haya excusado de estar presente cuando se iba a revisar el presupuesto y modernización de la institución. Por eso la crítica del Senador Carter al decir que “se nos cae el relato”.

Más que nunca debemos ser conscientes como país de que necesitamos ser más atractivos para un joven de 18 años para ver a Carabineros como una opción de vida. Debemos mejorar los incentivos para que podamos copar las vacantes disponibles. Por un lado, hablamos de cesantía en el mundo adolescente, pero por otro no generamos incentivos para que justamente elijan a esta noble institución como opción.

El fortalecer el recurso humano de Carabineros debiera ser la prioridad del Estado en camino al centenario de la institución. Debemos ser capaces desde el Gobierno y el Parlamento de generar un plan que genere justamente interés de nuestros jóvenes en acceder a la institución. Trabajo en conjunto con colegios, así como lo hacen las propias universidades, por ejemplo. Debemos generar una campaña comunicacional que vaya en ese orden, pero, por sobre todo, generar una mejora considerable en los sueldos de nuestros jóvenes que saldrán a la calle a resolver nuestro mayor problema: la seguridad. Sin carabineros no tenemos seguridad, sin interesados no tenemos carabineros; el problema es claro. Esperamos la acción.