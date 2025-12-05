Editorial: El último fin de semana largo del año y el anticipo de un “caos” al regreso

Este fin de semana en la región de Valparaíso viviremos una doble fiesta. Por un lado, serán miles los visitantes que desde la madrugada de este lunes se harán presentes en la tradicional Peregrinación a la Virgen de Lo Vásquez, y por otro nuestras comunas nuevamente serán el principal destino de viajes con pernoctación para el último fin de semana largo del año, según las proyecciones realizadas por la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

Desafortunadamente, tendremos un problema que afectará gravemente el retorno, sobre todos a quienes nos visitarán desde la Región de Metropolitana. La Ruta 68, principal troncal entre Valparaíso y Santiago, estará cortada por la festividad de Lo Vásquez desde las 16 horas de este domingo, hasta pasadas las 20 o 21 horas del lunes, por lo cual todo el retorno de buses y automóviles deberá hacerse desde el litoral de los poetas por la Ruta 78 y desde Viña del Mar, Concón y Valparaíso por la ruta 5 norte vía La Calera.

Hace muchos años que una festividad del 8 de diciembre no se juntaba con un fin de semana largo, por eso podemos estar adportas de un verdadero caos víal que podría tener como escenario nuestras rutas el próximo lunes por la noche, e incluso extendiéndose hasta la madrugada del martes.

¿Quién es el encargado de proyectar en la región, y en el país, una situación como esta? Por una parte, tenemos al Sernatur poryectando que nuestras comunas recibirán la más alta afluencia de viajeros desde la Región Metropolitana, y por otro, cerramos la principal arteria de salida de esa misma región para que regresen.

¿Y si la festividad de Lo Vásquez se hubiera hecho el domingo, y no el lunes?

Es preocupante que no se tenga la capacidad de visualizar una problemática tan básica, y que puede generar no solo un caos vial, sino que además aumentar, por ejemplo, el riesgo de accidentes, o incluso desincentivar justamente la salida a nuestra región por el miedo a cómo se regresa.

Pensemos en quienes llegarán a nuestras comunas en buses, muchos de ellos demoran una hora y media en un viaje tradicional desde Viña del Mar a la combinación del metro en Pajaritos. Si este domingo este bus deberá irse por La Calera, el viaje podría aumentar al doble. ¿Habrá Metro cuando llegue a Santiago?

Quizás es algo básico, por relevante, pero la demostración de cómo la autoridad no es capaz de visualizar una problemática que podría afectar el normal funcionamiento de miles de personas, y que afectará a otros miles.

Si no sabemos desde la región planificar un fin de semana largo y una festividad masiva, ¿podremos, por ejemplo, tener la capacidad de planificar otras problemáticas mayores? Es la duda abierta que planteamos ante una región en donde poco se planifica, mucho se improvisa y poco o nada se analiza con una visión de un poco más de futuro. Solo había que pensar: ¿Cómo hacemos para que se devuelvan a Santiago los miles que nos visitarán este fin de semana?