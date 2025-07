Editorial: El puzzle de Chile Vamos en su lista de Senadores en la Región de Valparaíso

La carrera al Senado en la Región de Valparaíso será la más importante en todo el país, es el territorio que podría definir la superioridad de un bloque u otro en la cámara alta. Históricamente la izquierda se ha quedado con tres cupos, pero ahora ante la sumatoria de votos que sumaría la derecha con sus cartas presidenciales, al sector se le abrió el apetito y se podrían quedar con tres cupos.

Pero, ¿existen candidatos para los tres senadores de derecha? Es ahí la incógnita. No podemos olvidar lo que ha pasado en el sector en la anterior carrera al Senado hace 8 años atrás. En esa carrera, Chile Vamos puso en carpeta a Francisco Chahuán con Andrea Molina. El primero por Renovación Nacional y el otro por la UDI. Ambos se esforzaron por no tener competencias en sus partidos. En vez de hacer una alianza fuerte por ejemplo Chahuán-Monckeberg en su minuto, o Andrea Molina con Edmundo Eluchans, o inclusive con María José Hoffmann, la ex animadora televisiva no quiso, y prefirió competir sola, o acompañada con lo que, en la jerga política se denominan, “candidatos rut”.

El resultado aplastador fue que Chahuán junto a un desconocido Kenneth Pugh, (que se ha esforzado en estos ocho años por permanecer lo más oculto posible) dejó sin ser Senadora a Andrea Molina que salió tercera, de hecho, la entonces candidata de la UDI sacó más votos que los electos Juan Ignacio Latorre e Isabel Allende.

El egoísmo de Molina en aquel entonces que impidió tener una buena dupla la termino sepultando y sacándola del mapa político. Ocho años más tarde el escenario es muy distinto. Ahora la derecha tiene una nueva fuerza electoral que es Republicanos. Además, tienen el paragua presidencial favorito hasta ahora para ganar La Moneda, y en la región en elecciones de nicho les va bien, el mejor ejemplo la última de consejeros regionales, muy parecida a la de parlamentarios.

Republicanos y el pacto junto al Partido Social Cristiano y al Partido Nacional Libertario, deberían sacar al menos uno y quitarle un Senador a Chile Vamos, a no ser que entre UDI, RN y Evópoli saquen dos electos

¿Chile Vamos tiene capacidad para sacar dos? Es la segunda duda a resolver. Por una parte, tenemos a una dupla que partió la carrera al Senado hace años, que no son una dupla dupla, más bien no se hablan, se trata de Andrés Longton y Camila Flores. Por otro lado, tenemos a María José Hoffmann en la UDI, quien después de obtener 464 mil votos en la segunda vuelta a Gobernadores, y consolidarse como el candidato de derecha más votado en la historia de la región, tiene un grave problema que todo indica parece haber solucionado: una compañera o compañero de lista.

Primero sonó Rodolfo Carter, pero se fue a Republicanos y mientras unos dicen que apostó mal y terminaría en La Araucanía, otros lo ven como Ministro de Seguridad en un futuro Gobierno de Kast. Buena o mala decisión, lo cierto es que Carter no va en la quinta. Después vimos el zigzagueo político de Andrés Celis que se subió a la dupla con Hoffmann, pero que lamentablemente, por su estado de salud, no logró cuajar. Otros dicen que sacó cuentas y que no era tan fácil ganarle a la Vicepresidenta de la UDI como ganarle a Longton, sobre todo que la votación de Viña del Mar se toparía con la ex diputada, a diferencia de lo que pasaría con su tocayo, por ende, preferiría ir por RN como tercera opción, siempre y cuando ese tercer cupo sea del partido de Antonio Varas, situación que hasta ahora no lo es.

Pero la foto de María Paz Santelices con María José Hoffmann anunciando a Javier Crasemann como carta a la cámara de diputados por el interior deja abierta la pregunta: ¿Qué hacía ahí María Paz? Todo parece indicar que la Pepa ya encontró dupla. De ser así no sería raro que Evópoli vaya con dos nombres femeninos como candidatas, Hoffmann y Santelices en la UDI, y Longton con Flores en RN.

Con esto se evitaría un escenario como el de hace 8 años atrás, pero también se pone más difícil doblar, por lo cual habrá un “mata mata” en ambos partidos y en ambas listas. ¿Podrán sacar dos senadoras o senadores en Chile Vamos? ¿Podrá RN mantener la supremacía sobre la UDI en la Región? ¿Es María Paz la dupla de María José? ¿Subirán a Celis como tercero en la lista de RN? Todas dudas que están en pleno desarrollo y son parte del puzzle de Chile Vamos camino al Senado.