Editorial: El proyecto pro empleo de Kast: Por fin el Presidente encontró el rumbo comunicacional… “trabajo, trabajo, trabajo”

Fue un hombre que buscaba ser diputado por nuestra Región de Valparaíso, quien el año 2005 popularizó una frase en plena campaña: “Trabajo, trabajo, trabajo”. Se trata de Sergio Velasco, quien, al encontrarse con que solo iba a tener segundos de presencia en la franja electoral, pensó una frase que refleja la necesidad de las personas y le acertó.

Lo mismo parece haber pasado con el Gobierno de José Antonio Kast. Después de un mes de instalado en La Moneda, todo parece indicar que el Presidente encontró el rumbo comunicacional para explicar de qué se trata en verdad lo que mal se llama Ley de Reconstrucción. Antes de las ocho de la mañana, y franjeado por sus ministros más políticos, el mandatario logró poner la cuña precisa para que esta ley, que es clave para su Gobierno, comenzara a hacer sentido a la gente de a pie, a esa ninguneada clase media.

Hoy nuestro país tiene alrededor de 850 mil personas sin trabajo. Y tal como lo dijo Sebastián Edwards tan bien en La Tercera en una columna del fin de semana, de eso se trata: “es el empleo, estúpido”. Acá en ninguna parte habíamos escuchado el concepto empleo. Los conceptos que nos venían a la cabeza con este proyecto del Gobierno eran “reconstrucción, crecimiento económico, baja de impuestos a grandes empresas, fin a las contribuciones”. Pero ¿y el empleo?

El tema es que, de aprobarse el proyecto que envió Kast al Congreso, la primera respuesta del mercado debiese ser la baja en la tasa de cesantía. Esto podría provocar primero la creación de al menos 200 nuevos empleos y, de lograr subir de un 2% a un 4% el crecimiento país, podrían sumarse unos 100 mil nuevos puestos laborales.

El relato comunicacional empleado por el Presidente Kast este miércoles es el correcto. El mandatario fue claro: "Más de 800 mil chilenos que hoy día están buscando trabajo y no lo encuentran. Dentro de ese número hay un porcentaje muy relevante de jóvenes que están desempleados, que no ven un futuro cierto para su vida, para constituir su familia (...) También decir que el 2% no es una cifra cualquiera, es la cifra de crecimiento que tiene hoy día Chile, pudiendo estar nuestra nación, al igual que naciones vecinas, creciendo al 3, 3,5 o 4% (...) Hay más de 100 mil personas hoy día viviendo en campamentos, familias viviendo en campamentos. Esos no son solo números, son personas, son familias que ven truncadas las oportunidades de salir adelante, de mejorar la calidad de vida de sus hijos".

Cuando escuchamos al mandatario, fue una sensación de alivio. Qué increíble cómo puede cambiar la percepción de una medida o una ley con solo saber explicarla, entenderla y, por sobre todo, ponerla en contexto y en palabras claras, fáciles y que todo el mundo pueda entender.

Fue tan claro el Presidente que esta frase lo sella: “Hace años, el ex Presidente Ricardo Lagos dijo la siguiente frase: 'la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música'. Esa frase, hoy día, me gustaría complementarla y decir, 'la tarea número uno es generar empleo, el resto es música'", apuntó.

Este proyecto, más que una ley de reconstrucción, más que una reforma tributaria encubierta como ha diseñado el discurso la izquierda, es una ley pro empleo, que busca justamente mayor inversión, mayor productividad, lo que va a generar mayor competencia en el mundo laboral, nuevas plazas de trabajo, exactamente lo que Chile necesita. Esperemos que se mantenga esta claridad para comunicar y que su despacho del Congreso Nacional sea rápido para poner en práctica lo que estamos esperando para el país. Más trabajo, mejor empleo, por ende, más crecimiento.