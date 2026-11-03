Editorial: El preocupante paro de camiones en San Antonio que la capital de Chile ignora por completo

Seis días lleva paralizada la actividad normal del Puerto de San Antonio y parece que nadie en la capital se da cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. Desde la mirada de los medios de comunicación llamados ''grandes'' o ''tradicionales'', o no entienden lo que está pasando o simplemente no le dan la importancia requerida; mientras que, a nivel político en La Moneda, poco o nada parecen entender de la gravedad de lo que está en juego.

El conflicto radica entre los llamados generadores de carga y los camioneros. ¿Pero qué es un generador de carga? Es el depósito extraportuario o el centro de acopio donde las empresas y recintos almacenan o gestionan el flujo de contenedores y mercancías que entran y salen del puerto.

El flujo logístico de un contenedor se divide en dos procesos críticos: la importación (entrada) y la exportación (salida). En el caso del arribo, el buque llega a los terminales (como STI o DP World en San Antonio) y las grúas pórtico bajan el contenedor lleno. Por espacio y fiscalización, la mayoría de los contenedores no se quedan en el puerto: el camionero lo retira del terminal portuario y lo lleva a un depósito extraportuario (el generador de carga), el cual funciona como una extensión del puerto, pero fuera del recinto fiscal. Es aquí donde radica la naturaleza del problema.

Actualmente, por mover un contenedor desde el puerto hasta el generador de carga, un camión cobra 36 mil pesos en el tramo más cercano y busca cobrar 60 mil pesos. En el caso del tramo más alejado, el transportista cobra actualmente 42 mil pesos y desea cobrar 80 mil pesos. Las tarifas que cobran hoy los camioneros se encuentran congeladas desde el año 2024 a la fecha.

¿Se entiende la molestia de los camioneros? El precio del litro de diésel en Chile ha subido aproximadamente $550 pesos por litro si comparamos los valores de inicios de 2024 con los registros actuales de noviembre de 2026. Toda esa alza la han tenido que asumir los transportistas de su propio margen.

Sumado a eso, la concesionaria de la Autopista del Sol busca instalar 8 pórticos con TAG que afectarán directamente la ruta de estos camioneros, aumentando sus costos mensuales en casi 400 mil pesos al mes (unos 14 mil pesos diarios). ¿Quién pagará eso?

Hoy, frente a toda esta problemática planteada, los generadores de carga ofrecen a los camioneros subir apenas 2 mil pesos por carga: una verdadera burla.

Siete son los actores clave en la zona: D&C, Sitrans, Agunsa, Medlog, CLEP, SIX Extraportuario y Contopsa. Los propios camioneros están pidiendo un interlocutor válido para negociar y todos coinciden en que esa persona debería ser el delegado Manuel Millones. Sin embargo, para que él entre a la cancha, necesita el visto bueno del Ministerio del Interior.

Si este paro sigue, pone en riesgo el funcionamiento del puerto. Los depósitos extraportuarios funcionan como los ''pulmones'' del terminal. Al no haber camiones moviendo contenedores, los recintos se quedan sin espacio físico para recibir nueva carga, arriesgando un colapso operativo inminente.

El peligro es especialmente crítico para los contenedores refrigerados (reefers) en plena temporada agrícola. Si las unidades refrigeradas se quedan varadas sin conexión eléctrica adecuada o se retrasa su procesamiento, la cadena de frío se rompe, pudriendo la mercancía dentro del depósito. ¿Queremos que pase esto en San Antonio? Veamos si le dan la importancia que se merece a la paralización del principal puerto de Chile.