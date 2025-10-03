Editorial: El peligroso “populismo” de Jeannette Jara con nuestros damnificados del megaincendio

No se puede creer que la candidata del oficialismo Jeannette Jara haya dicho que en caso que se repusiera la “glosa republicana” del presupuesto nacional, ella lo destinaría para la reconstrucción de viviendas del megaincendio en Viña del Mar y Quilpué.

Si esa frase no es populismo, ¿qué es? Para quienes vivimos en la región de Valparaíso y quienes respiramos regionalismo, independiente del color político, no podemos soportar que se venga a tomar el pelo de esta forma. Es una falta de respeto no solo a los damnificados, sino que a todo un electorado que muchas veces con este tipo de declaraciones se confunde.

No podemos olvidar que el Congreso Nacional aprobó la ley 21.681 que creó el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, aprobada justamente para financiar la reconstrucción tras el megaincendio de Valparaíso. Sin embargo, este fondo, que contempla $800 mil millones, ha tenido una ejecución presupuestaria muy baja, con acusaciones de negligencia gubernamental, en palabras simples, la tardanza en la llamada reconstrucción de papel de Viña del Mar y Quilpué no pasa por un tema de recursos, pasa por un tema de capacidad en ejecutarla.

¿Y capacidad de quién? Del mismo Gobierno del cuál fue parte Jeannette Jara. Uno puede tener diferencias de todo tipo con los candidatos presidenciales, pero no puede permitirles que confundan a la ciudadanía, y menos que traten de sacar provecho político de una situación tan dolorosa como lo es el drama que viven los damnificados del megaincendio.

No faltará justamente que quizás aquella mujer o jefe de familia que haya escuchado aquella frase de Jeannette Jara, y crea que será ella quien pueda resolverle su problema el día de mañana si es que ella es Presidenta, cuando en verdad, si ella quisiera, si su conglomerado político quisiera, si los partidos que la apoyan quisieran, colocarían a una persona capaz de sacar adelante el desastroso proceso de reconstrucción.

La responsable política de la reconstrucción es Belén Paredes, actual Seremi de Vivienda de la Región. Su cargo es político, ella es designada por el propio Ministro, y por ende si realmente Jeannette Jara conociera de la región, de la realidad de la mayor catástrofe sufrida por nuestra región sabría perfectamente que esto no pasa por un tema de recursos, sino por capacidad de ejecución.

Queremos pensar que Jara se sobregiró. No queremos pensar que se quiere aprovechar del dolor de los damnificados para ganar un voto más. Cualquiera de las dos figuras en todo caso no deja de ser populismo, y eso es peligroso en ad-portas de una elección presidencial. Esperamos que la ex ministra de Gabriel Boric, parte de este gobierno, parta por reconocer, incluso como lo dijo el propio Ministro Carlos Montes, acá tenemos un tema de capacidad, no es de recurso candidata, esperamos que rectifique y que no juegue con la mayor catástrofe que nuestra región ha vivido en los últimos 40 años.