Editorial: El peligroso “libre albedrío” del ministro Iván Poduje: Un “tozudo” fuera de control

Completamente fuera de control parece estar el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Y cuando decimos fuera de control, nos referimos a que nadie parece controlarlo. De hecho, en el segundo piso de La Moneda, el mismo que fue atacado por un misil enviado por el Senador Arturo Squella, cuentan que una de las carteras que tienen vida propia es justamente la del ex panelista de Sin Filtros.

Poduje parece estar blindado. No le entran balas, hace lo que quiere y dice lo que quiere. Un verdadero “libre albedrío” que lo transforma en algo así como un “mono con navaja”. Tiene una ferviente barra brava en redes sociales que aplaude cada movimiento, cada frase, cada video, cada insulto, cada ofensa; todo se le aplaude al Ministro, por algo también es el tercer integrante del gabinete de Kast mejor evaluado según la última encuesta Cadem.

Pero lo más probable es que Poduje esté llegando al peak. En concreto, ¿qué ha hecho en este mes más que descalificar e intentar demoler? Poco o nada tiene para mostrar y eso es debido a que hasta ahora solo ha prometido. Promesas y más promesas. "Si no se cumple la reconstrucción de Viña del Mar en 15 meses, yo me tengo que ir", es quizás la más emblemática, al menos tiene fecha de vencimiento, a quien en su minuto también en esta misma tribuna calificamos de “Ministro Yogurt”.

Una de sus promesas en nuestra región la hizo con Mara Sadini cuando dijo que en 15 días iba a eliminar a todos los damnificados “inhábiles” del megaincendio en la Ciudad Jardín. Eso aún no pasa. Como nada de lo que ha anunciado. Hasta ahora, Poduje es un “Ministro Promesa”, solo habla y habla, pero poco o nada avanza, todavía no construye una sola casa en su gestión.

Pero la teleserie de la demolición de las casas de El Olivar es quizás su peor talón de Aquiles. Como medio, fuimos el primero en develar cómo al menos el Ministro tergiversa la realidad. Dice cosas que no puede sustentar técnicamente y es refutado inclusive por profesionales del área, como lo hizo en nuestro medio el Director de la Escuela de Ingeniería Civil PUCV.

Pero hoy se suman más y más medios, y nuevas revelaciones del modus operandi que habría tenido el Ministro justamente para lograr su cometido, que es demoler alrededor de 50 viviendas en uno de los lugares más emblemáticos de la reconstrucción en Viña del Mar. El reportaje realizado por el sitio web reportea.cl y replicado por nuestro medio devela un actuar por parte del Ministerio que deja serias dudas de cómo se fue armando un escenario que hoy tiene en ascuas no solo a las familias, sino a un modelo de construcción que parece no gustarle a Poduje, pero que técnicamente no debería ser demolido, como lo dicen informes, además de múltiples expertos.

La capacidad comunicacional de Poduje y su matonesco actuar quedó incluso demostrado cuando en el sur del país critica duramente al Senador Alfonso De Urresti e inclusive a la propia Presidenta del Senado, Paulina Núñez ¿Qué pasa con Poduje?, ¿quién lo va a controlar? Su tozudez lo está colocando en un peligroso escenario que puede ser un duro golpe a una de las carteras más sensibles para este gobierno. La reconstrucción en el sur y en Viña del Mar, sumado al déficit habitacional, no puede perder más tiempo y, claramente, en vez de apagar y solucionar flancos, todo parece indicar que el Ministro Poduje disfruta armando nuevas polémicas. Si la idea es justamente distraer la atención, lo logra perfecto. Pero si la idea es construir y reconstruir, lo cierto es que estamos frente a un problema de marca mayor. Ya se perdieron años preciosos en tema de vivienda, no podemos por tozudez seguir perdiendo el norte. Alguien debe ponerle el cascabel a este verdadero león que ruge sin parar, sin ningún tipo de control.