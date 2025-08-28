Editorial: El “NOT” nepotismo de Kast: ¿No es mejor ser y parecer?

La campaña de José Antonio Kast no puede estar en mejor momento. Gana en todas las encuestas, es primero en cuanto sondeo aparezca, es favorito no solo para pasar a segunda vuelta, sino que además no hay quien le pueda ganar en el balotaje. Eso, dicen las encuestas. Las mismas que también lo daban como ganador contra Gabriel Boric hace 4 años atrás, las mismas que dijeron que Joaquín Lavín ganaba la primaria, la misma que dijo que Franco Parisi no le ganaba a Sebastían Sichel, etcétera etcétera. Como la encuesta local promovida por la “analista hot”, que hasta nuestro medio publicó, y que daba ganador como alcalde Pablo Rojas en Concón cuando Freddy Ramírez arrasó.

En el fondo son predicciones, más o menos, o fotos del escenario actual como se les dice. El punto es que José Antonio Kast ha logrado posicionarse ahí justamente por no cometer errores. Jeannette Jara ya perdió la cuenta de las contradicciones expresadas. Todo parece indicar que no se leyó el programa de Gobierno en la primaria oficialista. Eran solo siete páginas y cualquiera que lo hubiese hecho se daba cuenta que se hablaba de la nacionalización del cobre y del aborto. Negarlo después, solo es señal de no haberlo leído.

Es como las frases célebres que se ha mandado la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei. Quizás la cuña más asertiva de los últimos seis meses salió cuando hablando de Carlos Montes afirmó que "si no se siente el jefe de la reconstrucción, no debiera ser Ministro".

Por eso los errores no forzados marcan la agenda. Por algo Jeannette Jara no ha querido venir a una entrevista a Puranoticia.cl, bueno la verdad que tampoco ha querido repetir el plato José Antonio Kast que en la última se complicó entero cuando le preguntamos de qué vivía, pero en el fondo podemos estar ad portas del primer error no forzado del Republicano al hablar de nepotismo.

¿Es nepotismo que el hijo del candidato presidencial que va ganando en las encuestas vaya de candidato a diputado? Es la interrogante. Kast dice que no, y lo cierto es que técnicamente no lo es. Nadie le está regalando un cargo al hijo de José Antonio, solo se le está abriendo la posibilidad de que pueda competir y de ganar. Pero ¿no se ve beneficiado el hijo de Kast por ser el hijo de … ? La respuesta es obvia.

Estamos acá al frente entonces de un NOT nepotismo. Es, pero no es. Como la leche que no es leche o la carne que no es carne, etc. ¿Tanto cuesta ser y parecer? Ahora para ser justo esto pasa en todos lados, en todos los frentes, en todos los partidos.

Este error no forzado de Kast se puede sumar a otros pequeños gustitos que se dan hoy los Republicanos. No por nada ya sus candidatos no se sienten tan candidatos. Ya se ven como diputadas y diputados electos o senadoras y senadores electos. Muchas ya se ven ministras o ministros. Incluso, es más, tan seguros están de ser gobierno que ya se están repartiendo los cargos. ¿Tan seguro están los Republicanos?

No sería malo que entre tanta capacitación a candidatos se les recuerde la fábula de la tortuga y la liebre. La tortuga gana la carrera debido a su constancia y esfuerzo, mientras que la liebre pierde por exceso de confianza y descuido.

Pero no solo hay que parecer, sino serlo. Queremos que el favorito para ser el próximo Presidente de Chile no solo refleje sus cualidades y su carácter, sino que también sea auténtico y creíble. Que su relato tenga congruencia, en lo que dice y en lo que hace. Cuando habla de los apitutados de la izquierda, que sea capaz de sostener lo mismo en su partido. Se parte por casa. Que no estemos frente a un NOT Nepotismo. No podemos defender lo que es indefendible.