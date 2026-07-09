Editorial: El golpe bajo al Wanderers: la gota que rebalsó el vaso de la nula y poca autoridad de Pablo Milad

El próximo sábado 19 de septiembre, a las 12:30 horas de España (18:30 horas de Chile), comenzará la disputa de la Copa Intercontinental Sub-20 entre el local, Real Madrid, y la visita, nuestro querido Wanderers.

Por primera vez desde que se disputa este torneo, la final será en Europa, rompiendo la tendencia de las versiones anteriores que se jugaron en Sudamérica. A esta finalísima internacional llegan el campeón de la Copa Libertadores y el de la UEFA Youth League; sin embargo, justo ahora que el ganador es chileno, el partido se traslada al Viejo Continente.

El golpe bajo para Wanderers es evidente, pero, sobre todo, deja en manifiesto una vez más, la pésima dirección del actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, le ha dado a nuestro fútbol nacional.

¿Se acuerdan de las polémicas arbitrales en la Copa América de 2024? En aquella oportunidad, Chile quedó eliminado en la fase de grupos frente a Canadá, en un torneo marcado por decisiones referiles muy cuestionadas. En ese momento, Milad era vicepresidente del organismo; sin embargo, su intervención no logró frenar los polémicos arbitrajes.

Que hablar de la exclusión de Chile del Mundial de 2030. A pesar de las promesas iniciales de integrar a nuestro país en la organización, la FIFA y la CONMEBOL decidieron otorgar los partidos inaugurales de forma exclusiva a Argentina, Uruguay y Paraguay. La gestión y capacidad de negociación de Milad simplemente no tuvieron el peso necesario para revertir esta histórica marginación.

Milad ha sido un presidente tan deficiente que su mayor legado es otra eliminación de la Roja de los Mundiales, sumado a la incapacidad de sostener un entrenador claro en la banca técnica. Pasaron Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca sin pena ni gloria. A esto se añade lo que sufre nuestro fútbol joven: las categorías inferiores han acumulado sucesivas eliminaciones y malos resultados, reflejando una total falta de estructura a largo plazo en la formación de recambio.

A todo esto, se suma la pérdida de la localía en la Copa Intercontinental. Pablo Milad es el mejor reflejo de que cuando la cabeza de una empresa anda mal, nada funciona: se genera un clima laboral destructivo, fuga de talentos, caída en la productividad, y pérdida de competitividad y rentabilidad. ¿Acaso no está así nuestro fútbol hoy?

Perdimos el rumbo. Perdimos la localía. Perdimos la clasificación al mundial. Lo hemos perdido todo en el fútbol, pero no podemos esconder al culpable: cuando la cabeza anda mal, el cuerpo colapsa. Y esa cabeza es Pablo Milad.