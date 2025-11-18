Editorial: El fenómeno político del “Piño” Barchiesi: Primera mayoría regional

Tiene tan solo 28 años, lleva 4 años como parlamentaria, tiene una voz y aspecto angelical, pero puede ser tan dura y directa como ninguna. Inolvidable es aquella frase que dice que “el gobierno dejó la vara tan baja, que hoy día cualquiera cree que puede ser Presidente de Chile”, en alusión a los más de 50 independientes que buscaban firma para inscribir una candidatura a La Moneda.

Sin duda hablamos de Chiara Barchiesi, la diputada de Republicanos, la original de José Antonio Kast. Y cuando decimos la original, es así, si la comparamos con una bebida, ella sería la Coca Cola sabor Original por ejemplo, y quien siempre quiso ser como ella, la hoy Senadora electa Camila Flores, sería una especie de bebida cola del Líder o del Santa Isabel, y si la llevamos a un teléfono, podría ser un Iphone chino de AliExpress.

Difícil encontrarle una competencia, y de eso dieron cuenta los más de 62 mil 500 votos obtenidos este domingo, que la transforman en la diputada primera mayoría regional. De hecho, quien viene en segundo lugar regional no supera los 50 mil votos.

Republicanos en la región no tenía representante en el Senado, y solo dos parlamentarios. Hoy suma uno en la Cámara Alta y duplica su representación en diputados, logrando además acuñar regionalmente a una propia bancada, esa que habla del “Piño” Barchiesi.

Es justamente este el vehículo que le permitió al partido de Kast meter en Valparaíso y Viña del Mar por ejemplo a Sebastián Zamora, el emblemático ex cabo de Carabineros que estuvo preso inculpado de empujar a una persona en pleno estallido en el Puente Pío Nono. Barchiesi no solo le dio trabajo en el Congreso, sino que además lo motivó a presentarse como parlamentario, lo apoyó, lo blindó y consiguió un complejo escaño.

El liderazgo de esta pequeña gigante de la política local traspasa al Congreso. Hoy, muchos de los Consejeros Regionales por ejemplo trabajan codo a codo alineados con su equipo de trabajo, lo mismo los concejales, justamente es ese el llamado “Piño” Barchiesi cuyos tentáculos ahora llegan con fuerza a la costa del territorio.

Su secreto está en la cercanía. ¿Sabían ustedes que ella, por ejemplo, saluda diariamente a más de 100 personas con un mensaje personalizado a quien está de cumpleaños? Tiene una eficiencia lesgilstiva del 4,4% según el Observatorio Congreso, lejos, por ejemplo de Luis Fernando Sánchez, quien ganó su reelección, pero tiene un “cero” por ciento de eficiencia de acuerdo al mismo estudio.

Súmele a eso una forma muy inteligente de comunicar, rápida, astuta, simple, directa, sin una gota de oportunismo, auténticamente Republicana, una de las más jóvenes del Congreso y por largo margen, la primera mayoría regional. Lujo de parlamentaria ¿ o no?