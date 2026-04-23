Editorial: El estilo Jeanette Vega en Salud se repite en la Corfo regional: El nuevo botín político que busca la UDI y Republicanos

La amistad que tenemos los comunes y corrientes se diferencia mucho de aquel “amigo” en el mundo de la política. Mientras en una verdadera relación de amistad uno busca ayudar a su prójimo a alcanzar la mejor versión de cada uno, en el mundo político al amigo uno busca beneficiarlo lo mejor posible, como, por ejemplo, entregándole algún cargo por ahí, un “trabajito”, “una peguita”.

Qué más claro de lo que sucedió en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en donde la hoy exdirectora del establecimiento, Loreto Maturana, contrató a su cercana política Jeanette Vega como subdirectora médica del hospital, teniendo en cuenta que el propio expresidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al cargo de ministra tras el episodio que la involucra en un contacto con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

El propio diputado del oficialismo Andrés Celis calificó el hecho como “un nombramiento ideológico, político, poco transparente, sin ningún tipo de concurso y lo que corresponde es que ella salga de la Subdirección”.

Pero ahora vamos para el otro lado. Mientras Vega llegaba a la subdirección del Claudio Vicuña, la UDI y parte de Republicanos se repartían uno de los pocos cargos que debiesen ser lo suficientemente técnicos, pero que al final se reparten en este vergonzoso cuoteo político. “Este para mí y este para ti”. En esta repartija correspondía que la dirección de la Corfo en la región de Valparaíso fuera de la UDI, pero negociaciones para allá y para acá, finalmente terminó en manos de Republicanos. El nombre que colocaron era el del exgerente del Colegio Mackay de Reñaca John Reid, pero este se cayó. Algún tipo de incompatibilidad financiera existía, por lo cual se reculó y nuevamente le darían el cargo a la UDI, siempre y cuando el nombre fuera Carlos Briceño, esto porque no se podía quedar sin cargo el rector del emblemático colegio y la única posibilidad era el cargo que tenía ya asignado Briceño, que era Sercotec, por lo tanto, se hizo un enroque. “Tú para allá y yo para acá”.

Hasta acá, cero capacidad de análisis en las capacidades técnicas de los personajes en cuestión para asumir los cargos, más bien las incapacidades, sobre todo del hombre que querían poner en Corfo. Pero este cargo de Corfo siempre ha estado ocupado por una especie de personajes “títeres” o bien “titiriteros”, dependiendo del gobierno de turno. Por ahí pasó, por ejemplo, Víctor Fuentes y el hoy poco recordado Gianni Rivera, por eso, por un tema inclusive de buena imagen, no puede instalarse cualquiera en aquel puesto, al menos debería no tener un pasado que lo ponga en duda.

El punto es que justamente Carlos Briceño tiene todos los componentes anteriores. No podemos olvidar que este gremialista, junto a Percy Marín, el mismo exmarido de la hoy investigada senadora Camila Flores, fue protagonista de un informe de Contraloría que confirmó irregularidades en el cobro de asignaciones, inclusive Briceño en su minuto tuvo que dejar el cargo de asesor del exintendente Martínez, y hasta hubo devolución de los millones involucrados al Gobierno Regional.

¿La UDI se va a exponer nuevamente por llenar un cupo a poner al primero que pille? Ya le pasó con el famoso exseremi de Salud. No importó más que el cupo. ¿De verdad en la UDI no tienen a nadie más que, al menos, tenga un perfil más técnico y se note menos el vergonzoso cuoteo o amistad política?