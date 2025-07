Editorial: El espíritu Jara ronda los pasillos del poder, ¿y de la unidad y lista única?

Jeannette Jara, la gran ganadora de la Primaria del oficialismo. La nueva vedette de la política chilena. La misma que ahora comienza a liderar las encuestas. La que celebró sin banderas rojas con la hoz y el martillo. La que parece tener un aura distinta y una especie de espiritualidad que traspira unidad. Parece que va a lograr lo que era impensado en la centro izquierda: ir en una sola lista parlamentaria.

¿Se podrá? Es una verdadera incógnita, pero todo parece indicar que al menos socialistas, radicales, PPD, regionalistas verdes, liberales, frenteamplistas y comunistas tendrán que recordar sus antepasados en kínder y aprender a “compartir”.

En nuestra región de Valparaíso sólo podrán llevar seis candidatos al Senado si quieren ir unidos, como reza el espíritu Jara. ¿Qué pasará entonces con los frenteamplistas? ¿Se bajará definitivamente Diego Ibáñez asustado de las esquirlas del caso Procultura y volverá al redil del Distrito 6? Es una opción. Soldado que arranca sirve para otro periodo. Acá la consigna calza perfecto.

Por otro lado, tenemos que dilucidar qué pasará con el Socialismo Democrático. La carta de Carolina Marzán al Senado es segura, pero su compañera o compañero se divide entre Alejandro Guiller y Tomás de Rementería. El primero más cerca de quedarse en su casa y el segundo de ir como diputado en el Distrito 7. Es más, esto es de sentido común.

Pero quizás lo más difícil de resolver será qué va a pasar con Jorge Esteban Sharp Fajardo. El ex icono del Frente Amplio, el ex amigo de Gabriel Boric, el ex alcalde de Valparaíso, el ex amigo de Jaime Brito, el ex compañero de Rodrigo Mundaca, pero el más acérrimo predicador justamente del espíritu Jara.

Sharp hoy habla que desde su movimiento (Transformar Chile) decidieron que "para poder enfrentar el ascenso de las políticas de derecha en Chile se debe construir una alianza lo más amplia posible. Para eso, llegamos a la convicción de acercarnos al mundo oficialista y construir la alianza más amplia posible con partidos, movimientos e independientes, para proponerle al país un camino de transformación democrática".

¿Pero la centro izquierda quiere a Jorge Sharp dentro de esa alianza? Es la gran duda a resolver. Si el sector es pragmático, como parece estar siendo, solo hay que ver cómo se han cuadrado tras la candidata comunista. El ex Alcalde de Valparaíso debiera ser uno de los seis al senado en la lista única. Sharp no solo podría ser primera mayoría en su sector, sino que además podría desestabilizar justamente a la derecha que pretende sacar tres escaños.

¿Podrá el espíritu Jara borrar el veto a Sharp? Ahora, para ser justos, el propio líder de Transformar Chile tiene claro de dónde vienen las voces que no lo quieren en la papeleta. No son los socialistas ni menos los radicales. Inclusive los comunistas ven con agrado ser compañía de Karol Cariola. Pero los Brito, Latorre e Ibáñez, es decir el Frente Amplio por completo, no lo quiere ahí. La razón es simple: se lleva los votos del sector. Por eso acá arremete diciendo "si el Frente Amplio o un partido X no entienden que el escenario político es más grande que ellos mismos y sus intereses electorales, la derecha va a ganar en noviembre".

¿Serán más grandes los intereses del partido X? ¿Podrá vender el espíritu Jara? ¿Habrá lista única? Una verdadera elección en desarrollo.