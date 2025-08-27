Editorial: El efecto del Panzer en los mayores de 50 años

La elección parlamentaria de noviembre próximo en la categoría Senadora y Senador en la Región de Valparaíso tiene un componente etario en sus candidatos que no se puede pasar por alto, sobre todo en las cartas oficialistas.

Carolina Marzán, Karol Cariola, Diego Ibáñez y José Miguel Insulza son las cartas más fuertes del oficialismo, de estos nombres es muy probable que existan tres que lleguen al Senado, al menos dos con total certeza.

De estos cuatro nombres, el del “Panzer” y candidato del partido Socialista tiene una ventaja por sobre los otros tres que le podría garantizar un posicionamiento para su partido que no estaba previsto hasta la nominación del ex hombre fuerte de la antigua Concertación.

Debemos consignar que José Miguel Insulza es reconocido desde el año 1994 en adelante por la mayoría de los ciudadanos cuando fue Ministro Secretario General de Gobierno de Eduardo Frei. Fue en ese cargo que le tocó enfrentar la detención de Pinochet en Londres por ejemplo. Luego en el Gobierno de Ricardo Lagos ejerció como Ministro del Interior, y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue designado para defender a Chile en la Haya por la demanda marítima boliviana y desde el año 2018 se desempeña como Senador, eso sí por Arica.

En total son 31 años en la primera línea política, tiempo mucho mayor al que lleva por ejemplo sus otros tres competidores. Marzán recién debutó hace 7 años en política, Karol lleva un poco más de 12 años, aunque tiene una trayectoria más amplia como dirigente estudiantil y que hablar de Diego Ibáñez, quien llegó al mundo político el 2018, pero recién el 2021 logró visibilidad mayor al tener la primera mayoría como diputado del distrito 6.

Este factor de ventaja del Panzer de mayor años en la primera línea, si la sumamos a que esta será una elección de voto obligatorio, lo puede dejar en una condición de favorito sobre todo en el los mayores de 50 años.

Si uno analiza el padrón del país, existen por ejemplo unos 2 millones 600 mil inscritos entre los 20 y 29 años. Casi 3 millones entre los 30 y los 39 años. Otros 2 millones 700 mil entre los 40 y 49 años, pero más 7 millones son los inscritos sobre 50 años.

Una persona de centro izquierda, que además valoriza de mejor manera la experiencia en un cargo como Senador, debería terminar inclinándose por el currículum de Insulza. Esta característica bien pensada o no podría entregarle un pilar al Partido Socialista en la Región, que nadie puede negar quedó totalmente abatido tras la destitución del Tribunal Constitucional de la emblemática figura de Isabel Allende.

El Panzer no solo podría seguir garantizándole el escaño en el Senado a los Socialistas. La dupla entre De Rementería y Barrios en el Distrito 7 les debería al menos garantizar un diputado y Nelson Venegas no debería tener inconveniente para reelegirse, sobre todo cuando vemos que Mauricio Viñambres quedó muy desdibujado tras su incorporación a última hora a un cupo del Partido Radical. Este escenario le entregaría al PS un protagonismo en la región dentro de su sector que incluso les podría devolver ese liderazgo en la izquierda, arrebatado en los últimos años por la juventud del Frente Amplio, la misma que hoy está obligada a demostrar que la experiencia no es suficiente, lo que está claro es que la juventud y las ganas, tampoco.