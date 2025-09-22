Editorial: El doble discurso del Gobierno y la realidad de nuestra seguridad regional

Una verdadera voz de alerta es la que hoy dio a conocer el diputado Tomás Lagomarsino luego que se conociera la decisión de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de retirar el decreto que modifica parte de los recursos destinados a infraestructura policial, esta decisión nos golpea fuerte porque queda en serias dudas la construcción de la Subcomisaría de Forestal en Viña del Mar, y la de la Tenencia de Playa Ancha en Valparaíso.

"Este decreto modificatorio fue retirado después de haber sido ingresado hace algunos días", dice Lagomarsino, agregando que "le exigimos explicaciones a la Dipres de por qué retiró este decreto tan importante para concretar estos proyectos de inversión".

Esta decisión va totalmente en contra del discurso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien ha reiterado una y otra vez su compromiso con la seguridad.

No puede el Gobierno decir algo y hacer otra cosa totalmente distinta. Esto deja de manifiesto no solo una falta de planificación, sino que en nuestras comunas seguimos quedando atrás en infraestructura vital para que Carabineros pueda hacer un buen trabajo. Estamos hablando de dos populosos sectores que requieren con urgencia tener estos equipamientos básicos para entregar a la comunidad esa seguridad que tanto ansiamos.

“La participación delictiva temprana en barrios de mayor vulnerabilidad es evitable con mejor educación, con más deporte, con la recuperación de los espacios públicos y persiguiendo, de manera firme, a los delincuentes”, dijo el Jefe de Estado hace menos de un mes en Lo Prado. Pero ¿cómo se hace en eso en lugares tan vulnerables como Playa Ancha y Forestal si se quita el presupuesto para infraestructura policial?

Acá debemos levantar una voz de alerta, acá debe haber un pronunciamiento desde los mismos pobladores que deben saber que sus comisarían pueden seguir demorando, las alcaldesas de ambas comunas deben alzar la voz, sobre todo porque son del mismo conglomerado del Presidente, y no se puede seguir perdiendo el tiempo. Qué decir del propio Gobernador Regional, quien debería ser el primero en justamente defender lo que a nuestra región le corresponde. Es de esperar que la decisión tomada por la Dipres sea revertida a la brevedad, y así que el discurso del Presidente Boric tenga consecuencia.