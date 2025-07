Editorial: El desesperado y silencioso grito de los niños de Chile

Nada puede doler más que la tristeza impregnada en los ojos de un niño o una niña. Los niños son un regalo que debemos recibir con los brazos abiertos y con el corazón preparado para entregarles amor, cuidado, protección. Somos nosotros, los más grandes, quienes debemos guiar el paso a paso de estos pequeños que llegan a nuestro mundo.

Pero lamentablemente nuestra sociedad tiene una deuda gigante con quienes serán nuestro futuro. Nadie puede olvidar cuando por ahí en el año 2016 se reveló la verdadera crisis humanitaria que atravesaba el Servicio Nacional de Menores. Qué más doloroso que la institución que debía cuidar y proteger a los niños desprotegidos justamente fuera el lugar donde morían. Unos en forma literal, como los 1.313 niñas y niños que fallecieron entre el 2004 y el 2016 estando justamente al cuidado del Sename. Otros murieron socialmente al no integrarse nunca a esta sociedad egoísta.

La historia a nivel mundial con nuestros niños no está ausente de atrocidades, como cuando vendían como esclavos a los huérfanos de la guerra en Esparta o cuando por ejemplo la sociedad romana, cuando la potestad del pater familia podía decidir entre la vida o la muerte de los hijos varones. Todo lo anterior se modifica durante la Edad Media cuando la infancia comenzó a recibir la protección social de la iglesia, y que se desplegó en la ayuda a los huérfanos de los orfanatos.

Hoy nuestros niños en Chile viven un complejo escenario. No todos tienen las mismas oportunidades, por ejemplo. No todos pueden acceder a la misma educación. Por lo tanto, las diferencias se acrecientan y violan sus propios derechos fundamentales como son la protección contra la violencia y la discriminación, y el derecho a la participación y expresión de sus opiniones.

Nuestros niños y niñas necesitan que como sociedad los coloquemos como nuestra prioridad. Primeros en la fila dijeron en el pasado, pero hoy más que nunca es relevante que los protejamos, y esto parte por igualar la cancha en la educación.

Las cifras expuestas por Manuel Millones en Puranoticia.cl son elocuentes. 70 mil niños se ausentan de sus colegios por año en nuestra región, de esos más de 4.500 niños no vuelven más a una sala de clases. Estas cifras arrojadas de un estudio de la Universidad Católica muestra que muchos de estos desertores declara no haber vivido nunca con sus padres, un 34% viene de parejas monoparentales. Consultados estos niños, un 38% afirma que sus amigos delinquen habitualmente.

Por otro lado, tenemos como nuestros niños acceden a la droga. Un 35% de ellos consumió algún tipo de estupefacientes antes de delinquir. Según los estudios, si los niños o niñas consumen algún tipo de droga antes de los 12 años tienen más probabilidad de cometer delitos.

En el fondo, la deserción escolar es sinónimo del ingreso de nuestras niñas y niños a la delincuencia. La deserción escolar es sinónimo del abandono de nuestros niños. En el fondo es la falta de amor y cariño la que está generando nuevos delincuentes.

Estamos en un círculo vicioso que difícilmente vamos a romper si no nos ocupamos de nuestros niños y niñas. La deserción escolar y las causas que llevan a eso debe parar. Son nuestras autoridades las que deben generar las condiciones necesarias para que justamente coloquemos de una vez por todas al futuro de Chile primero en la línea. Pero no para una campaña, no para un eslogan, sino porque ellos necesitan de nosotros, es nuestra labor proteger a nuestras niñas y niños.