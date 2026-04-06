Editorial: El cuoteo político en su máxima expresión: Vergonzoso nombramiento de “Seremi de Salud” deja develado modus operandi de los partidos

Hay de todo en la selva política en la región. Desde los que no dejan ninguna cuota de poder dando vueltas, como “El Teniente” Pardo de Renovación Nacional, hasta quienes, por tener esa pequeña cuota, son capaces de poner a cualquier nombre en su cupo.

Ya para nadie es un misterio que cada cargo en el gabinete regional de seremis se negoció cupo por cupo. Están los nombres que corresponden a Republicanos, quienes corresponden a Evópoli, a Renovación Nacional y, por supuesto, quienes corresponden a la UDI que, por decir lo menos, no solo está completamente disminuida a su mínima expresión en la representación parlamentaria, sino que todo parece indicar que, a la hora de elegir nombres, no solo no aparecen los mejores, sino que los que botó la ola, y tampoco sirven.

Ya sabemos que la frase de “elegiremos a los mejores” es una utopía política. La clase política de nuestra región, acá los incluyo a todos, los que hablan y los que guardan silencio, simplemente saben del negocio y que no están los mejores técnicamente, están los que les tocó estar. Total, la repartija dice que deben compartir el poder.

Si uno mira el gabinete regional, salvo contadas excepciones, uno ve nombres o muy nuevos, o que vienen reciclados de la época de Piñera uno y dos. De los nuevos podemos pensar que fueron elegidos técnicamente, de los otros, sabemos quién los puso, a quién le responden y cuáles son los verdaderos intereses. Resulta preocupante que, a solo días de asumir la vocería de Gobierno, por ejemplo, la señora Pérez estuviera más preocupada de cómo repartir el fondo de medios que de cómo hilar mejor el mensaje que pretende tener el Presidente con la región. Y eso que supuestamente el Fondo de Medios es concursable y ganan los mejores. No sabemos si lo hizo para congraciarse con los parlamentarios o para seguir distribuyendo el poder en pequeñas cuotas, como es la costumbre del lote tras ella.

Pero volvamos a la UDI. El pasado jueves, a minutos de ser nombrado el Seremi de Salud, los poco leales integrantes de uno de los chats del gremialismo regional cuentan que empezaron a vanagloriarse de justamente colocar el nombre de Aldo Ibani. “Fue un esfuerzo conjunto entre la Directiva Regional, la presidenta de la Juventud de la UDI, algunos parlamentarios, pero especialmente, gracias a nuestro amigo Osvaldo Urrutia, quien siempre ha confiado en la renovación de los cuadros y permitiendo que hoy, el país cuente con 3 profesionales destacados al servicio de la región, como lo son Cristián Mella, Leslie Cornejo y el Dr. Ibani”.

Luego de leer aquello, uno logra entender por qué la UDI se quedó sin representación parlamentaria real en la Región de Valparaíso. Porque si bien Hotuiti Teao iba en cupo del gremialismo, no tiene nada de la tienda del ex Senador Guzmán. Solo basta ver, por ejemplo, a quien la UDI colocó como delegado en Los Andes. Cómo la UDI, bajo todos los caminos, ha intentado colocar a su mayor peón negociando cargos, nos referimos a Varitas, quien se desveló todo el fin de semana buscando reemplazante a Ibani, que todos sabían que moriría crucificado sin posibilidad de resucitar.

La elección de Ibani es la mejor revelación de cómo se opera en los partidos. Como en Santiago, entre cuatro paredes, no tienen idea de qué es lo mejor para la región. No saben priorizar un buen currículum. Eso es la política, esto es la política, y lo que es peor, nada nos dice que esto cambiará. Qué sorprendente sería que el nuevo Seremi de Salud fuera una persona que cumpla el perfil del cargo, y no el perfil de la directiva de la UDI y de los nuevos “coroneles”, que eligen más por cómo suena el apellido. Una burla lo del Seremi de Salud, peor lo de Urrutia y compañía. Pero ¿nos debería sorprender? Lo que nos sorprende es que son tan malos que ni siquiera pudieron advertirlo. La verdadera sorpresa sería que para el próximo Seremi, la UDI eligiera el mejor currículum, porque no es un misterio que el cupo es del gremialismo.