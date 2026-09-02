Editorial: El caso Enap: de las primeras señales en abril al verdadero estallido en agosto

Fue en un concejo municipal de febrero de este 2026 cuando el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, habría comentado a los ediles sobre la posible manipulación de datos medioambientales en la Refinería de Concón.

La versión de pasillo cuenta que Ramírez se habría enterado durante un funeral sobre el despido de al menos ocho ejecutivos de la empresa, por lo que comenzó a averiguar qué estaba pasando. La cronología se puede ir comprobando con la publicación de El Mercurio de Valparaíso del 16 de abril. La portada del tradicional medio porteño titulaba: “Alcalde de Concón rompe relaciones con ENAP y la acusa de poco transparente”.

En aquella publicación, el edil contaba que exigía ser recibido por el directorio de la estatal para que le aclararan la entrega de datos supuestamente falsos a la Superintendencia. Pero lo concreto es que nadie lo escuchó.

Tuvieron que pasar cuatro meses para que el tema de Enap estuviera nuevamente en las primeras planas y se conociera masivamente, tras el reportaje de Néstor Aburto en la web de Radio Bío-Bío y, posteriormente, con las entrevistas hechas en Puranoticia.cl al abogado Remberto Valdés y la publicación del currículum del gerente de la Refinería Aconcagua.

Este miércoles, la propia Ministra de Energía reveló que se reunió con el alcalde de Concón. Fue ella misma quien, después de la entrevista concedida a El Mercurio de Valparaíso en abril de 2026, le confirmó las sospechas sobre la manipulación de datos en la propia oficina del edil. De hecho, la ministra hizo un punto de prensa, pero eso fue en mayo.

Tres hechos puntuales: la reunión del concejo en febrero, la publicación en portada de El Mercurio de Valparaíso por parte del alcalde y la reunión de la ministra con el edil. Y, hasta ahí, nada de nada: el hermetismo de ENAP continúa.

Hoy la ministra contó en la Comisión de Minería y Energía que aquel encuentro con el alcalde Ramírez se realizó el 5 de mayo.

Cuando decimos que el caso estalló públicamente, nos referimos a que es ahora cuando la comunidad de Concón le está tomando el peso a la gravedad de los hechos. Hoy se suman antecedentes, como que la Refinería Aconcagua es dirigida por un ingeniero sancionado en su país, sumado a la preocupación de la ministra; sin embargo, desde ENAP parecen no inmutarse y guardan total silencio.

¿Cuánto pesa nuestro alcalde? ¿Qué va a hacer o qué puede hacer realmente la ministra? ¿Qué acciones está realizando la Fiscalía? ¿Van a seguir guardando silencio desde la estatal? ¿Qué interés existe realmente en el Gobierno Central para no cambiar, por ejemplo, al directorio de la empresa? ¿Qué hacen personajes como Laura Albornoz en ese lugar?

Todos sabían lo que pasaba en Enap, pero todo parece indicar que nadie hace nada.