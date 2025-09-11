Editorial: EFE saca la cara por el Estado en la crisis del transporte en la región de Valparaíso

Todos querían estar en la foto. Hasta codazos dicen que hubo en el anuncio del servicio de transporte nocturno que llevará adelante EFE entre Valparaíso y Villa Alemana en horas de la noche. Es que la noticia es muy buena.

La región de Valparaíso vive una verdadera crisis en el transporte público. Primero en la llamada zona metropolitana, que se tuvo que alargar dos años más los contratos con las empresas que hacen los servicios locales por la incapacidad del Ministerio de Transportes de levantar un proceso licitatorio.

Desde el año 2020 que tenemos a estas empresas entre Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana prestando un servicio a medias, con baja calidad en sus frecuencias, prácticamente nula fiscalización, sin validadores de pago electrónico, con sueldos a corte por boleto a los choferes, etc. No solo el Ministerio no fue capaz de levantar una licitación en 4 años, sino que cuando llegaba la fecha termino de los contratos, este 31 de agosto del 2025, una de las mayores empresas no quiso renovar el acuerdo, se disolvió y a dedo llegaron los mismos de siempre a tomar recorridos con máquinas antiguas, (que cumplen la norma, pero no son nuevas).

El Estado no ha estado a la altura de nuestro transporte regional. Solo para no olvidarnos, no puede ser que la realidad de la gente de la provincia de Quillota sea radicalmente distinta a la del Gran Valparaíso. Es como tener ciudadanos de dos clases en un solo territorio, y lo que es peor no tenemos certeza ni siquiera de cuándo eso cambiará.

La esperanza de quillotanos y caleranos de tener un buen sistema de transporte está puesta en EFE y el retorno del tren. La misma empresa que hoy saca la cara con el Estado entrando de lleno en el negocio del transporte con una línea nocturna que va ir de Valparaíso a Villa Alemana, siendo un clon de las estaciones del metro y en un horario donde no hay movilización.

Por tan solo mil pesos, y con pago a través de un validador electrónico lo que le dará seguridad al chofer de no ser asaltado, un pasajero podrá moverse de lunes a domingo entre las 23 horas y las 6 de la mañana. Un hito que cambiará la manera de moverse de noche.

Los buses además tendrán un botón de emergencia y una conexión a una red de monitoreo que incluye cámaras de seguridad. El servicio que será operado por EFE contará con un subsidio estatal, y los choferes tendrán un sueldo fijo y no dependerán del boleto cortado.

Definitivamente EFE saca la cara por el Estado. De ser viable este formato, de funcionar, deberíamos preguntarnos porqué no estatizar justamente el servicio de transporte regional. Ya está claro que los empresarios actuales han sido un problema. No solo han trabado la entrada de validadores, sino que es muy poco probable que la próxima licitación tenga éxito, y siguen existiendo vicios que ni siquiera puede ser supervisados por la autoridad. La experiencia que comenzaremos a ver con los buses nocturnos de EFE podría ser la puerta de entrada de la estatal a una solución a una crisis que lleva años en nuestra región de Valparaíso.